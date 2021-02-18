شكرا لقرائتكم خبر عن رامى عياش وزوجته يستمتعان وسط الثلوج فى 5 صور جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص المطرب اللبناني رامى عياش وزوجته داليدا على الاستمتاع بأجواء الثلوج وهطولها خلال يوم قضاه الثنائى معاً مثلما ظهر خلال الصور التي نشرتها زوجة رامى عياش على موقع انستجرام، وكتبت : "يوم رائع بين الثلوج".



رامى عياش وأسرته

من ناحية أخرى انتشرت تقارير مؤخراً حول تلقى النجم اللبنانى رامى عياش، عرضاً لخوض تجربة تمثيلية جديدة فى مسلسل درامى جديد من إنتاج مصرى، وينافس به فى رمضان المقبل حال تم الاتفاق على التفاصيل، حيث يتكتم النجم اللبنانى عن اسم العمل إلى حين الانتهاء من المفاوضات والبدء فيه بشكل رسمى.



رامى عياش وأسرته

يذكر أن النجم رامى عياش خاض تجربة التمثيل من قبل، حيث قام ببطولة المسلسل اللبنانى "أمير الليل"، بمشاركة ميس حمدان وداليدا خليل ونهلة عقل داوود وهيام أبو شديد وأسعد رشدان ﺗﺄﻟﻴﻒ منى طايع وﺇﺧﺮاﺝ إيلي برباري وقد لاقى المسلسل نجاحا عندما عُرض فى 2016.



رامى عياش وزوجته

كما خاض رامى قبلها بعام بطولة سينمائية بفيلم "باباراتزي" بمشاركة إيمان العاصي عزت أبو عوف كارلا بطرس ميرفا القاضي تاليف أحمد عبد الفتاح وإخراج سعد هنداوى، والذى عُرض عام 2015.



رامى عياش



زوجة رامى عياش على انستجرام



