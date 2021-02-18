فن ومشاهير

رامى عياش وزوجته يستمتعان وسط الثلوج فى 5 صور جديدة

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القاهرة - سامية سيد - حرص المطرب اللبناني رامى عياش وزوجته داليدا على الاستمتاع بأجواء الثلوج وهطولها خلال يوم قضاه الثنائى معاً مثلما ظهر خلال الصور التي نشرتها زوجة رامى عياش على موقع انستجرام، وكتبت : "يوم رائع بين الثلوج".

رامى عياش وأسرته
رامى عياش وأسرته

 

من ناحية أخرى انتشرت تقارير مؤخراً حول تلقى النجم اللبنانى رامى عياش، عرضاً لخوض تجربة تمثيلية جديدة فى مسلسل درامى جديد من إنتاج مصرى، وينافس به فى رمضان المقبل حال تم الاتفاق على التفاصيل، حيث يتكتم النجم اللبنانى عن اسم العمل إلى حين الانتهاء من المفاوضات والبدء فيه بشكل رسمى.

 

رامى عياش وأسرته1
رامى عياش وأسرته

 

 

يذكر أن النجم رامى عياش خاض تجربة التمثيل من قبل، حيث قام ببطولة المسلسل اللبنانى "أمير الليل"، بمشاركة ميس حمدان وداليدا خليل ونهلة عقل داوود  وهيام أبو شديد  وأسعد رشدان ﺗﺄﻟﻴﻒ منى طايع وﺇﺧﺮاﺝ إيلي برباري وقد لاقى المسلسل نجاحا عندما عُرض فى 2016.

 

 

رامى عياش وزوجته
رامى عياش وزوجته

 

كما خاض رامى قبلها بعام بطولة سينمائية بفيلم "باباراتزي" بمشاركة إيمان العاصي  عزت أبو عوف  كارلا بطرس  ميرفا القاضي تاليف أحمد عبد الفتاح وإخراج سعد هنداوى، والذى عُرض عام  2015.

 

رامى عياش
رامى عياش

 

زوجة رامى على انستجرام
زوجة رامى عياش على انستجرام


 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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