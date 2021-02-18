- 1/19
- 2/19
- 3/19
- 4/19
- 5/19
- 6/19
- 7/19
- 8/19
- 9/19
- 10/19
- 11/19
- 12/19
- 13/19
- 14/19
- 15/19
- 16/19
- 17/19
- 18/19
- 19/19
شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فؤاد: شرف ليا أنى خريج صنايع وانحنى احتراما لخريجي المدارس الصناعية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - رد النجم محمد فؤاد خلال ندوة تكريمه باليوم السابع علي من يقول عليه خريج صنايع في محاولة للتقليل منه، حيث قال فؤاد، " ياريت مصر كلها خريجة صنايع شرف ليا إنى خريج صنايع، خريج الصنايع ده لازم ننحنى احتراما له، ألمانيا دولة عظيمة بسبب اهتمامهم بالصنايع، الجاهل اللى قال كده تراجع وقال أنا مقولتش وأنه هيرفع قضية على الصحفى اللي نشر الكلام ده ومرفعش ده لأنه قال وعارف أنه قال، وفي ناس قالت أبشع من كده هو وواحدة تانية للأسف كنت بحترمها جدا لاقتها حاجة تانية خالص بيشتموا فيا بلا داعى عشان بغنى دايما قدام الجيش وفى كل حفلة للجيش".
وأضاف محمد فؤاد، "الكلام ده الشاعر عنتر هلال اللي قاله، أنا هحكي موقف بسيط جدا، الراجل ده جه وأنا بعمل أغنية " لالا " وكنت كاتب الكلمتين وملحن الجملة الأولي وعملنا الموسيقي ومش عارف أكمل الأغنية وده بيحصلى في حاجات كتير يعنى ببقى بنيت الفكرة ومش عارف أقفلها فبستعين بحد يقفلى الأغنية وبكتب اسمه".
محمد فؤاد (18)
محمد فؤاد (1)
محمد فؤاد (2)
محمد فؤاد (3)
محمد فؤاد (4)
محمد فؤاد (5)
محمد فؤاد (6)
محمد فؤاد (7)
محمد فؤاد (8)
محمد فؤاد (9)
محمد فؤاد (10)
محمد فؤاد (11)
محمد فؤاد (12)
محمد فؤاد (13)
محمد فؤاد (14)
محمد فؤاد (15)
محمد فؤاد (16)
محمد فؤاد (17)