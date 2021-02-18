شكرا لقرائتكم خبر عن سالم هيكل يفاجئ زوجته الفنانة بشرى بهدية الفلانتين مع منى الشاذلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - فاجأ رجل الأعمال سالم هيكل زوجته الفنانة بشرى خلال لقائهما مع الإعلامية منى الشاذلى فى برنامج "معكم" على قناة cbc، بهدية الفلانتين التى كانت عبارة عن ورد وخاتم وجواب، وقرأت بشرى الجواب للجمهور والذى عبر فيه زوجها عن حبه لها وذكّرها فيه بأنه وعدها بالصبر حتى يتزوجها وقد حدث، وكذلك وعدها بأن يظل معها وبجانبها طيلة العمر.
وكشف سالم هيكل، فى بداية البرنامح، أن بشرى لا تكبره فى السن بست سنوات كما يدعى البعض، وقال: "أعرف بشرى وأنا فى سن 13 ووقعت فى حبها منذ ذلك الوقت، وطول الوقت كنت أطلق عليها الشقية فهى دماغها مختلفة وتركيبتها مختلفة فتخيل تربيه إنجليرى على تربيه مصرى فتركيبتها بالفعل معقدة".
وروى تفاصيل تقدمه للزواج منها وتركها له حيث قال إنه اعتراف لها بحبه لها فى سن الـ 13، وردت عليه بـ"أوك"، موضحا: "أصبحنا سويا حتى عمر 16 سنة، وحينها قالت لى إن لديها مشكلة فى القلب وهذه المشكلة ستمنعها من الزواج وتركتنى، وعدنا أصدقاء فقط وسافرت إنجلترا وعند عودتها علمت أنها فى الساحل، فذهبت لها سريعاً مع ابن عمى وتفاجأت أنها مع أحد أقاريبى وقالت لى (باركولنا احنا قرينا الفاتحة)، ولم يمر اليوم إلا وقد قرأت فاتحة أنا أيضا".
أما بشرى فردت: "عندما قلت له إنى مريضة بالقلب كان الدكاترة هم من شخصوا مرضي بذلك، ولكنه كان تشخيصا خاطيئا، وأكدت أنه كان حب مراهقة وأنا أعتقد أننا لا يصح أن نبنى حياتنا على مراهقة".
وأضاف سالم هيكل أنه ذهب إليها فى الساحل وطلب مقابلتها ولكنها اعتذرت لأنها معزومة على العشاء مع أصدقائها، فتواصل مع أصدقائها ولغى العشاء، مشيراً إلى أنها اتصلت به وقالت له إنها تقبل العشاء معه وحينها قال لها "تتجوزينى"، لتستكمل بشرى الحديث وأوضحت: "فى ذلك اليوم لم أنم وظللت أفكر حتى دخلت والدتى فى الصباح وكلمتنى بطريقة حادة وطلبت منى سرعة القرار فى هذا الموضوع، لأنها تحب سالم جداً ولا يريد أن يتأذى.