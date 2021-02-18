شكرا لقرائتكم خبر عن سالم هيكل يفاجئ زوجته الفنانة بشرى بهدية الفلانتين مع منى الشاذلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاجأ رجل الأعمال سالم هيكل زوجته الفنانة بشرى خلال لقائهما مع الإعلامية منى الشاذلى فى برنامج "معكم" على قناة cbc، بهدية الفلانتين التى كانت عبارة عن ورد وخاتم وجواب، وقرأت بشرى الجواب للجمهور والذى عبر فيه زوجها عن حبه لها وذكّرها فيه بأنه وعدها بالصبر حتى يتزوجها وقد حدث، وكذلك وعدها بأن يظل معها وبجانبها طيلة العمر.

وكشف سالم هيكل، فى بداية البرنامح، أن بشرى لا تكبره فى السن بست سنوات كما يدعى البعض، وقال: "أعرف بشرى وأنا فى سن 13 ووقعت فى حبها منذ ذلك الوقت، وطول الوقت كنت أطلق عليها الشقية فهى دماغها مختلفة وتركيبتها مختلفة فتخيل تربيه إنجليرى على تربيه مصرى فتركيبتها بالفعل معقدة".