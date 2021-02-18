شكرا لقرائتكم خبر عن زوج الفنانة بشرى: سابتنى أول مرة عشان عندها مشكلة فى القلب تمنعها من الزواج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رجل الأعمال سالم هيكل، زوج الفنانة بشرى، إنه اعتراف لها بحبه لها فى سن الـ 13، وردت عليه بـ"أوك"، موضحا: "أصبحنا سويا حتى عمر 16 سنة، وحينها قالت لى إن لديها مشكلة فى القلب وهذه المشكلة ستمنعها من الزواج وتركتنى، وعدنا أصدقاء فقط وسافرت إنجلترا وعند عودتها علمت أنها فى الساحل، فذهبت لها سريعاً مع ابن عمى وتفاجأت أنها مع أحد أقاريبى وقالت لى (باركولنا احنا قرينا الفاتحة)، ولم يمر اليوم إلا وقد قرأت فاتحة أنا أيضا".

أما بشرى فرد، أثناء استضافتها فى برنامج "معكم" مع زوجها سالم هيكل مع الإعلامية منى الشاذلى ويذاع على قناة CBC، وقالت: "عندما قلت له إنى مريضة بالقلب كان الدكاترة هم من شخصوا مرضي بذلك، ولكنه كان تشخيصا خاطيئا، وأكدت أنه كان حب مراهقة وأنا أعتقد أننا لا يصح أن نبنى حياتنا على مراهقة".

وأضاف سالم هيكل أنه ذهب إليها فى الساحل وطلب مقابلتها ولكنها اعتذرت لأنها معزومة على العشاء مع أصدقائها، فتواصل مع أصدقائها ولغى العشاء، مشيراً إلى أنها اتصلت به وقالت له إنها تقبل العشاء معه وحينها قال لها "تتجوزينى"، لتستكمل بشرى الحديث وأوضحت: "فى ذلك اليوم لم أنم وظللت أفكر حتى دخلت والدتى فى الصباح وكلمتنى بطريقة حادة وطلبت منى سرعة القرار فى هذا الموضوع، لأنها تحب سالم جداً ولا يريد أن يتأذى.