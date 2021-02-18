شكرا لقرائتكم خبر عن زوج الفنانة بشرى: سابتنى أول مرة عشان عندها مشكلة فى القلب تمنعها من الزواج والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال رجل الأعمال سالم هيكل، زوج الفنانة بشرى، إنه اعتراف لها بحبه لها فى سن الـ 13، وردت عليه بـ"أوك"، موضحا: "أصبحنا سويا حتى عمر 16 سنة، وحينها قالت لى إن لديها مشكلة فى القلب وهذه المشكلة ستمنعها من الزواج وتركتنى، وعدنا أصدقاء فقط وسافرت إنجلترا وعند عودتها علمت أنها فى الساحل، فذهبت لها سريعاً مع ابن عمى وتفاجأت أنها مع أحد أقاريبى وقالت لى (باركولنا احنا قرينا الفاتحة)، ولم يمر اليوم إلا وقد قرأت فاتحة أنا أيضا".
أما بشرى فرد، أثناء استضافتها فى برنامج "معكم" مع زوجها سالم هيكل مع الإعلامية منى الشاذلى ويذاع على قناة CBC، وقالت: "عندما قلت له إنى مريضة بالقلب كان الدكاترة هم من شخصوا مرضي بذلك، ولكنه كان تشخيصا خاطيئا، وأكدت أنه كان حب مراهقة وأنا أعتقد أننا لا يصح أن نبنى حياتنا على مراهقة".
وأضاف سالم هيكل أنه ذهب إليها فى الساحل وطلب مقابلتها ولكنها اعتذرت لأنها معزومة على العشاء مع أصدقائها، فتواصل مع أصدقائها ولغى العشاء، مشيراً إلى أنها اتصلت به وقالت له إنها تقبل العشاء معه وحينها قال لها "تتجوزينى"، لتستكمل بشرى الحديث وأوضحت: "فى ذلك اليوم لم أنم وظللت أفكر حتى دخلت والدتى فى الصباح وكلمتنى بطريقة حادة وطلبت منى سرعة القرار فى هذا الموضوع، لأنها تحب سالم جداً ولا يريد أن يتأذى.
جدير بالذكر أن الفنانة بشرى تشارك فى مسلسل "الاختيار 2"، وعبرت فى تصريحات صحفية عن سعادتها البالغة بمشاركتها العمل، حيث تجسد دور زوجة إياد نصار خلال أحداث العمل، وتواجه العديد من المواقف الصعبة لكونها زوجة ضابط وتعيش فى الكثير من الضغوطات والصعوبات لكى تسانده، كما اعتبرت مشاركتها فى هذا المسلسل شرف وواجب وطنى، على حد قولها، لكونها تكشف من خلاله الصعوبات والتوترات التى تعيشها زوجات الضباط كل يوم قلقا على أزواجهم.
ويشارك في بطولة مسلسل "الاختيار 2"، عدد كبير من النجوم منهم كريم عبدالعزيز، أحمد مكي، إنجي المقدم، أسماء أبواليزيد، محمد علاء،هادي الجيار، أحمد شاكر عبداللطيف، إسلام جمال، محمد فراج، وغيرهم، كما أنه من المتوقع أن يشارك في العمل العديد من ضيوف الشرف، مثلما كان الوضع في الجزء الأول، وهو من تأليف هانى سرحان وإخراج بيتر ميمى.