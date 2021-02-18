شكرا لقرائتكم خبر عن زوج بشرى: حبيتها وأنا عندى 13 سنة والفنانة: أعجبت بأكثر من شخص فى عائلته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف رجل الأعمال سالم هيكل، زوج الفنانة بشرى، أنها لا تكبره فى السن بست سنوات كما يدعى البعض، وقال: "أعرف بشرى وأنا فى سن 13 ووقعت فى حبها منذ ذلك الوقت، وطول الوقت كنت أطلق عليها الشقية فهى دماغها مختلفة وتركيبتها مختلفة فتخيل تربيه إنجليرى على تربيه مصرى فتركيبتها بالفعل معقدة".

وأشارت بشرى، أثناء استضافتها فى برنامج "معكم" مع زوجها سالم هيكل مع الإعلامية من الشاذلى ويذاع على قناة CBC، إلى أن سالم يمارس السباحة فى نادى الجزيرة وكان مشهور جداً فى النادى لأنه حصل على العديد من البطولات، لافتة إلى أنها أعجبت به فى فترة من الفترات، ثم أخذها عالم الفن، وقالت مازحة: "الكارثة أننى أعجبت بأكثر من شخص من عائلته بعد ذلك".

وتابع سالم هيكل: "كنت حاصل على أحسن سباح على الجمهورية، وبالمناسبة أنا من اكتشف بشرى، ففى إحدى المرات كان هناك بطولة للكرة الخماسية وكنت من منظمين الحدث واعتذر المطرب عن الحضور يوم البطولة وكنت قبلها سمعت بشرى وهى تغنى فى حفل المدرسة أغنية (أما نيه) لديانا حداد فطلبت منها أن تغنى وقامت بالفعل بذلك وكان المشاركين فى لبطولة زملائها الأمر الذى لم يشعرها بالقلق".

جدير بالذكر أن الفنانة بشرى تشارك فى مسلسل "الاختيار 2"، وعبرت فى تصريحات صحفية عن سعادتها البالغة بمشاركتها العمل، حيث تجسد دور زوجة إياد نصار خلال أحداث العمل، وتواجه العديد من المواقف الصعبة لكونها زوجة ضابط وتعيش فى الكثير من الضغوطات والصعوبات لكى تسانده، كما اعتبرت مشاركتها فى هذا المسلسل شرف وواجب وطنى، على حد قولها، لكونها تكشف من خلاله الصعوبات والتوترات التى تعيشها زوجات الضباط كل يوم قلقا على أزواجهم.

ويشارك في بطولة مسلسل "الاختيار 2"، عدد كبير من النجوم منهم كريم عبدالعزيز، أحمد مكي، إنجي المقدم، أسماء أبواليزيد، محمد علاء،هادي الجيار، أحمد شاكر عبداللطيف، إسلام جمال، محمد فراج، وغيرهم، كما أنه من المتوقع أن يشارك في العمل العديد من ضيوف الشرف، مثلما كان الوضع في الجزء الأول، وهو من تأليف هانى سرحان وإخراج بيتر ميمى.