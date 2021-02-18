شكرا لقرائتكم خبر عن ميرنا نور الدين تبدأ تصوير مشاهدها فى مسلسل "كوفيد 25" مع يوسف الشريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت صباح اليوم الفنانة ميرنا نور الدين، تصوير مشاهدها فى مسلسل "كوفيد 25"، بطولة النجم يوسف الشريف، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، من إنتاج شركة سينرجى، حيث تقدم ميرنا شخصية جديدة فى أحداث العمل، الذى تكتبه إنجى علاء ، ويخرجه أحمد نادر جلال.

وبدأ تصوير المسلسل الأسبوع قبل الماضى، حيث يقدم صناع المسلسل وجبة دسمة من الدراما خلال 15 حلقة فقط، مما يجعل المشاهد فى حالة إثارة وتشويق طوال حلقات المسلسل، وهو ما تسعى إليه شركة سينرجى فى تقديم أعمال مميزة ومختلفة وتتميز بطابع غنى من الأحداث.

من المقرر أن تبدأ ميرنا نور الدين تصوير فيلم "فى عز الضهر" بطولة النجم العالمى ذو الجذور المصرية مينا مسعود، خلال الشهر المقبل، ويشارك فى بطولته ، كل من هنا الزاهد، محمود حجازى، محمد عز، محمد على رزق، وأخرون، تأليف كريم سرور، وإخراج مرقس عادل.

مسلسل "كوفيد 25" بطولة يوسف الشريف، أحمد صلاح حسنى، إسلام جمال، عبد الرحيم حسن، ايناس كامل، وعدد كبير من الفنانين، تأليف إنجى علاء، إخراج أحمد نادر جلال.