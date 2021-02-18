شكرا لقرائتكم خبر عن رياض الخولى ومفيد عاشور ومحمد ريحان وحسن القناوى فى كواليس "موسى".. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل أبطال مسلسل "موسى" للنجم محمد رمضان تصوير مشاهد العمل بشكل يومى وبعدد ساعات تصوير مكثفة للانتهاء من العمل قبل حلول شهر رمضان المقبل، وعلى مدار الأسابيع الماضية كشف أبطال العمل عن العديد من الصور داخل الكواليس، والتي كشفت عن طبيعة الشخصيات التي يقدمونها، وكان آخرها صورة جمعت رياض الخولى ومفيد عاشور ومحمد ريحان وحسن القناوى قبل تصوير أحد المشاهد.

وانتهت أسرة المسلسل من تصوير عدد كبير من المشاهد في الحى الريفى بمدينة الإنتاج الإعلامي، وذلك بعد تصوير عدد من المشاهد داخل القرية الفرعونية بشارع البحر الأعظم، حيث جاء ذلك بعد عودة فريق العمل من أسوان، إذ صوروا 4 أيام بالمدينة النوبية جمعت بين معظم المشاركين في البطولة.



رياض الخولى ومفيد عاشور ومحمد ريحان وحسن القناوى فى كواليس موسى

وأطلقت شركة سينرجى التريلر الأول للمسلسل، كترويج للعمل المنتظر، وظهر "رمضان" مرتديًا الجلابية الصعيدى ومعه جماعة مسلحة تقتحم أحد المنازل، وكشف البرومو عن الفترة الزمنية التي تدور حولها العمل وهى فترة الأربعينيات وسيظهر ذلك في الديكورات والملابس والتفاصيل الخاصة بالعمل.

مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.