وفاة شقيق الفنان محمد الحلو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

رحل عن عالمنا منذ ساعات، محمود الحلو شقيق الفنان الكبير محمد الحلو.

وكتب "الحلو" عبر صفحته بموقع فيسبوك: "توفي إلى رحمة الله أخي الأكبر محمود الحلو، نرجو الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

بينما كتبت الفنانة الكبيرة نادية مصطفى عضو نقابة المهن الموسيقية عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك: "تنعى نقابة المهن الموسيقية نقيباً وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية، وفاة الأستاذ محمود الحلو أخو الفنان المطرب الكبير محمد الحلو، للفقيد الرحمة وللأسرة الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راچعون".

يذكر أن النجم الكبير محمد الحلو أحيا حفلا غنائيا في أكتوبر الماضي بدار الأوبرا المصرية وقدم من خلالها عددا من أغاني الزمن الجميل أبرزها "أنا والعذاب وهواك"، "لا تكذبي" وغيرها.