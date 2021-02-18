بعد شائعة الانفصال.. وفاء الكيلاني تحتفل بعيد ميلاد تيم حسن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شاركت الإعلامية وفاء الكيلاني متابعيها، احتفالها بعيد ميلاد زوجها الفنان السوري تيم حسن.

ونشرت "الكيلاني" صورة تجمعها به عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "عيد ميلاد سعيد حبيبي"، وظهر "تيم" في الصورة وهو يقبل رأس زوجته.

وكانت أخبار قد تم تداولها خلال الفترة الأخيرة، تُفيد بإنفصال وفاء الكيلاني وتيم حسن.

يذكر أن الإعلامية وفاء الكيلاني وتيم حسن تزوجا في مايو 2017، وتقدم "الكيلاني" حاليا برنامج "السيرة" الذي يُعرض عبر قناة dmc، فيما يعرض لـ"تيم" على منصة "شاهد" مسلسل "أنا".