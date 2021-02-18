نادين نسيب نجيم جذابة وهند صبري بإطلالة هادئة.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- ياسمين الشرقاوي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

هند صبري

شاركت الفنانة التونسية هند صبري، جمهورها ومتابعيها صورة جديدة لها عبر "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة هادئة ومكياج ناعم.

رحمة حسن

نشرت الفنانة رحمة حسن صورة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة أنيقة .



محمد رشاد

شارك الفنان محمد رشاد جمهوره ومتابعيه صورة جديدة له عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، ظهرت خلالها مبتسمًا في إطلالة عفوية.

نادين نسيب

حرصت الفنانة اللبنانية نادين نجيم نسيب، على مشاركة الجمهور صورة جديدة لها ظهرت خلالها بإطلالة جذابة داخل سيارتها.

نرمين الفقي

نشرت الفنانة نرمين الفقي صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام" ظهرت خلالها من كواليس مسلسل "لؤلؤ".

ريهام أيمن

الفنانة ريهام أيمن نشرت صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام" ظهرت خلالها بإطلالة شتوية من داخل منزلها.



لاميتا فرنجية

نشرت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة جذابة.



دنيا بطمة

شاركت الفنانة دنيا بطمة جمهورها ومتابعيها صورة جديدة لها عبر "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة كاجوال.



أحمد جمال

نشر المطرب أحمد جمال صورة جديدة له عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، ظهر خلالها بإطلالة كلاسيكية نالت إعجاب جمهوره.

شمس

نشرت المطربة شمس صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة جذابة من إحدى حفلاتها.