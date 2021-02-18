ملحم زين: من حق كل عربي أن يفتخر بوصول الإمارات إلى المريخ

كتبت أسماء لمنور في الخميس 18 فبراير 2021 01:10 صباحاً - منذ ساعتين

أوضح الفنان اللبناني ملحم زين أن دولة الإمارات تقوم بجهود وإنجازات كبيرة في دعم أصحاب العقول والمواهب العرب، فهي بيئة خصبة للمواهب الحقيقة ومنصة للظهور الإعلامي، و(أمير الشعراء) استطاع طيلة سنوات انعقاده، أن يكون نوراً مشعاً في نشر ثقافة الشعر الفصيح في المجتمع العربي وبين أواسط الشباب”.

وأبدى ملحم زين فخره بالإنجاز العلمي والتكنولوجي الكبير، الذي استطاعت دولة الإمارات تحقيقه، بوصول “مسبار الأمل” إلى مدار كوكب المريخ.

وأضاف: “من حق كل عربي أن يفتخر بوصول الإمارات إلى المريخ، والإنجاز التاريخي الذي تحقق هو فخر لكل عربي، ودليل على القيادة الحكيمة التي حبى الله تعالى بها دولة الإمارات، التي تسعى لإسعاد شعبها وشعوب المنطقة العربية والعالم”.

وأطل ملحم زين مرتين على الجمهور في الحلقة المباشرة الثالثة من برنامج (أمير الشعراء) بموسمه التاسع، الذي تنظمه وتنتجه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، في إطار استراتيجيتها الثقافية الهادفة لصون التراث وتعزيز الاهتمام بالأدب والشعر العربي، حيث قدم أولاً قصيدة باللغة العربية الفصحى (العدل يا حبيبتي من كلمات أسعد الغريري وألحان كاظم الساهر وتوزيع موسيقي ميشال فاضل) وفي إطلالته الثانية قدم أغنيته الشهيرة (ضلي اضحكي من كلمات فادي مرجان وألحان علي حسون وتوزيع موسيقي عمر صباغ)، والأغنيتان صدرتا في ألبوم (الجرح الي بعدو) الذي قدمه المطرب اللبناني عام 2017.