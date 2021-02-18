مايا دياب تسرد قصة صديق لها في المطار… هذا برسم من؟

كتبت أسماء لمنور في الخميس 18 فبراير 2021 01:10 صباحاً - منذ ساعتين

سردت الفنانة اللبنانية مايا دياب حادثة حصلت مع صديق لها أثناء سفره.

وقالت عبر “تويتر”: “وعند نقطة الأمن العام يتفاجأ بأنه ممنوع من السفر؟؟؟ لماذا؟ لأنّه وبحسب الحاسوب لم يدفع ظبط سرعة وقد تحوّل هذا الى المحكمة.

وأضافت: “بما أن صديقي منظّم جداً استطاع أن يعطي المسؤول هناك الوصل بالدفع مع كل اثباتات الدفع فكانت الإجابة بأنه لا يستطيع السفر وسحبوا منه جوازه”.

وتابعت: “معاملة تصحّ لمن في السلطة وليس لمن لا يزال يدفع مستحقات لا تستحقها السلطة ومع ذلك أوقف مثل المجرم أو المهرّب أو أو… هذا برسم من؟”.