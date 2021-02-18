فن ومشاهير

مايا دياب تسرد قصة صديق لها في المطار… هذا برسم من؟

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 18 فبراير 2021 01:10 صباحاً - منذ ساعتين

مايا دياب

سردت الفنانة اللبنانية مايا دياب حادثة حصلت مع صديق لها أثناء سفره.

وقالت عبر “تويتر”: “وعند نقطة الأمن العام يتفاجأ بأنه ممنوع من السفر؟؟؟ لماذا؟ لأنّه وبحسب الحاسوب لم يدفع ظبط سرعة وقد تحوّل هذا الى المحكمة.

وأضافت: “بما أن صديقي منظّم جداً استطاع أن يعطي المسؤول هناك الوصل بالدفع مع كل اثباتات الدفع فكانت الإجابة بأنه لا يستطيع السفر وسحبوا منه جوازه”.

وتابعت: “معاملة تصحّ لمن في السلطة وليس لمن لا يزال يدفع مستحقات لا تستحقها السلطة ومع ذلك أوقف مثل المجرم أو المهرّب أو أو… هذا برسم من؟”.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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