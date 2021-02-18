شكرا لقرائتكم خبر عن الماركيزة كارلا نجمة Elite تبرز جمالها فى أحدث إطلالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد النجمة الإسبانية إستر إكسبوزيتو، صاحبة شخصية الماركيزة كارلا فى مسلسل الدراما Elie، من أبرز المشاهير عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، والتى تشارك متابعيها من حين لآخر ببعض الصور من كواليس حياتها.

وخطفت الماركيزة كارلا الأنظار إليها فى صورة جديدة نشرتها عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، منذ قليل، تبرز فيها جمالها عن قريب، لتحصد أكثر من مليون لايك خلال دقائق قليلة من نشرها.

وكانت قد تحولت الماركيزة كارلا، فى آخر ظهور لها منذ عدة أسابيع، إلى موديل لماركة ساعات ومجوهرات عالمية، حيث شاركت متابعيها وجمهورها، عبر حسابها موقع إنستجرام، بصور لها وهى تروج للعلامة التجارية الجديدة التى نجحت فى خطف الأنظار إليها بأقل الإمكانيات وهو ما ظهر فى الصور التى نشرتها.



الماركيزة كارلا

اشتهر مسلسل الدراما الإسبانى Elite بالعديد من اللقطات التى تحتوى على مشاهد إغراء، بالإضافة إلى تصنيفها +18، للعديد من المتابعين، لكن على غير عادة العمل، جاء الموسم الثالث خاليا من أغلب هذه المشاهدة، إلا قلة قليلة منها، وركز أكثر على حياة طلاب، والمشاكل التى يتعاملون معها بشكل أكبر عن المواسم السابقة، بالإضافة إلى ذلك موت "بولو"، صديقهم، أدى إلى تماسكهم من جديد ببعضهم البعض.

الموسم الثالث من مسلسل Eliteاحتوى على الكثير من المشاهد التى تساعد على التعاطف مع أكثر الشخصيات تعاطفا، وأبرز أن لكل منهم جاب جاص به، لم يكشفه للكثيرين، جنبا إلى محاولاتهم المتعددة فى إنقاذ ما تبقى منهم، والحفاظ على صداقتهم.