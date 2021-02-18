شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم فاطمة محمد على ومحمود الحدينى فى ختام مهرجان هواة المسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كُرم كل من الفنان محمود الحديني والفنانة فاطمة محمد علي والمخرج عادل حسان في حفل ختام مهرجان هواة المسرح الذي يقام داخل وزارة الشباب والرياضة، كما تم منح جوائز لعدد من الشباب من جميع محافظات مصر بسبب امتيازهم في عدد من العروض.

وفاز بأفضل عرض "حريم النار" لمركز شباب النصر بالبحيرة وتسلمها إبراهيم خضر مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحيرة.

وحرص على حضور حفل ختام مهرجان هواة المسرح كل من الموسيقار هاني مهنا واسماعيل مختار ومحمود التهامي.