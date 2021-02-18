شكرا لقرائتكم خبر عن سوسن بدر تكشف عن صورة جديدة لها منذ عشر سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة سوسن بدر متابعيها وجمهورها، بصورة جديدة من إحدى جلسات تصويرها التى التقطتها منذ عشر سنوات، عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، وكتبت قائلة: "من عشر سنين بالضبط.. صورنا الصور دي والثورة قامت تاني يوم".

وكانت سوسن بدر ظهرت فى إطلالة مميزة مرتدية فستانا أخضر، وميكب جذاب وشعرا قصيرا لتظهر الأكثر أناقة، وشاركت جمهورها ومتابعيها الصورة عبر حسابها بموقع "انستجرام"، مصحوبة بتعليق :"انا أدركت أن أنا مش بعرف أتصور .. لازم اقلب الموضوع تهريج صباحكم فل".