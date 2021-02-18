شكرا لقرائتكم خبر عن "أنا مش بخير".. مجد القاسم يعود للأغانى الدرامية (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح الفنان السورى مجد القاسم، عبر قناته الرسمية علي موقع يوتيوب أغنية جديدة بعنوان "أنا مش بخير"، والأغنية من كلمات أبانوب أسامة، وألحان محمد صيام، وتوزيع باسم منير، وتعد الأغنية بمثابة عودة قوية للفنان مجد القاسم للأغنيات ذات الطابع الدرامي الذى اشتهر بتقديمها.

وتقول كلمات الأغنية:"أنا مش بخير..آنا جوه مني حاجاتك كتيرة مكتفاني فى كوم وجع وحاجات كتيرة معجزانى".

وطرح مجد القاسم مؤخرًا أغنية ديو مع المطربة آية عبدالله تحت عنوان "لو هاتكلم عن مصر" إهداء لرجال الشرطة فى عيدهم، والأغنية من كلمات أشرف ظريف، وألحان محمد فهمى عبدالحميد، وتوزيع محمود صادق.

من ناحية أخرى انتهى مجد القاسم من تسجيل أغانى ألبومه الجديد الذى يحمل اسم "باقة ورد"، ويضم الألبوم 10 أغانى، يتعاون فيهم مع عدد ‏كبير من ‏الشعراء ‏والموزعين والملحنين، منهم سيد راضى وصلاح عطية ومحمود ‏شوقى وباسم ‏منير وحمادة عصمت وريمون، ‏ويراهن عليه مجد خاصة أنه ‏يقدم فيه نوعية ‏مزيكا مختلفة وجديدة عن أعماله السابقة.