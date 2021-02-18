شكرا لقرائتكم خبر عن سمية الخشاب عن حقيقة ارتباطها: مش فاضية ومركزة فى شغلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفت النجمة سمية الخشاب في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، الأنباء التي تم تداولها فى الساعات الماضية، حول ارتباطها وزواجها قريباً، مؤكدة أن كل ما قيل شائعات، قائلة "مش فاضية ومركزة في شغلي وبس".

وفي سياق مختلف خضعت النجمة سمية الخشاب، لجلسة تصوير جديدة في دولة الإمارات، وظهرت سمية بإطلالة غاية في الأناقة والجمال، وتغزل متابعوها في إطلالتها و لخسارتها الكثير من الوزن، ونشرت سمية الصور عبر حسابها على انستجرام، وكتبت عليها قائلة:" تقدروا تخلوا أيامكم كلها حب؟ أنا قدرت ".



سمية الخشاب

وتشارك النجمة سمية الخشاب، فى مسلسل النجم محمد رمضان "موسي" ، المقرر عرضه فى موسم شهر رمضان المقبل، وتجسد سمية دور صعيدية خلال أحداث المسلسل بجانب بطل العمل، وفي سياق متصل علقت النجمة سمية الخشاب على صورة محمد رمضان التي نشرها مع الطفل الذي جسد دوره في كليب مصباح علاء الدين على حسابه بموقع انستجرام، ليرد محمد رمضان عليها بأن موسي مشتاق لك وهي شخصيته في مسلسله الرمضاني المقبل "موسي" والذي تشارك فيه سمية الخشاب بدور البطولة أمامه.

مسلسل موسى بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.