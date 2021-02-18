شكرا لقرائتكم خبر عن جنات ضيفة تليفزيون الخليج 365 وتكشف عن حكايات فنية وشخصية لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضاف قسم الفن بـ"الخليج 365" النجمة جنات في ندوة فنية تحدثت فيها عن العديد من الأمور الفنية والشخصية، وكان فى استقبالها الكاتب الصحفى عمرو صحصاح رئيس قسم الفن، والزميل عادل عبد الله.

وحلت جنات ضيفة على تليفزيون ”الخليج 365” وأجرى معها الزملاء عمرو صحصاح وعلى الكشوطى وعادل عبد الله لقاءً موسعاً أطلقت فيه العديد من التصريحات المهمة التي تنشر تباعاً خلال الساعات المقبلة.

وتحدثت جنات في لقائها مع تليفزيون الخليج 365 عن بداياتها في مصر، ودور الراحلة رتيبة الحفنى والإذاعى وجدى الحكيم في مجيئها إلى مصر، كما كشفت عن كواليس أول أغنية قدمتها في مصر وهى "افهمنى حبيبى"، وتطرقت للحديث عن علاقتها بزوجها وابنتيها وكيف تغيرت حياتها بعد الزواج والإنجاب.

وأكدت جنات فى لقائها على حبها لأغانى المهرجانات، كما تحدثت عن الحروب التي تعرضت لها في بداياتها الغنائية وكواليس تأجيل آخر ألبوماتها 6 أشهر كاملة بسبب كورونا، والعديد من الأمور الأخرى.

وأحيت جنات الأسبوع الماضى حفلاً غنائياً على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بمناسبة عيد الحب، وحضور كامل العدد وسط إجراءات احترازية مشددة؛ بسبب جائحة فيروس "كورونا".وأشعلت الحفل بعدد كبير من أغانيها الرومانسية والتي اختارتها بعناية لعيد الحب منها، "اسمع كلامى"، "حبيبي على نياته"، "بحبك"، "أخدت قرار"، "حب جامد"، "جيالك"، "عيشنى أكتر بيك"، "رايق"، "مساء الجمال"، بالإضافة إلى أغاني ألبومها الأخير "أنا في انتظارك" وبعض الأغاني التي قدمتها تلبية لرغبات الجمهور.



جنات تغنى فى تليفزيون الخليج 365



جنات فى حوار تليفزيون الخليج 365



جنات فى ندوة الخليج 365



جنات والزميل عادل عبد الله



جنات والزميل محمد رشاد



جنات والزميل محمد نبيل



جنات والزميلة رانيا علوى



جنات والزميلة لميس محمد



جنات وسامى وهيب رئيس قسم التصوير



جنات وعلى الكشوطى



جنات وعمرو صحصاح رئيس قسم الفن وتورتة الخليج 365



جنات وعمرو صحصاح رئيس قسم الفن



جنات وندوة قسم الفن باليوم السابع (1)



جنات وندوة قسم الفن باليوم السابع (2)



جنات وندوة قسم الفن باليوم السابع (3)



جنات وندوة قسم الفن باليوم السابع (4)