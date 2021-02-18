شكرا لقرائتكم خبر عن كارول سماحة تطرح غدا كليبها الجديد " شكرا " بتوقيع المخرجة بتول عرفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت المخرجة بتول عرفة من مونتاج اغنية النجمة اللبنانية كارول سماحة " شكرا" وقالت بتول في تصريح خاص" لليوم السابع " إنها تقوم حاليا بتجهيز الكليب لطرحة غدا على اليوتويب وأعربت عن سعادتها للتعاون مع النجمة كارو ل سماحة للمرة الثانية حيث تعاونت معها من قبل في كليب " رحلة سعيدة "، وأغنية "شكرا" تمّ تنفيذها في مدينة اسطنبول، وهي تنتمي إلى الألحان التركية، ومن كلمات الشاعر أحمد مرزوق

ومن ناحية أخرى طرحت النجمة اللبنانية كارول سماحة ألبومها الجديد "كريسماس كارول" كاملاً على يوتيوب في بداية العام الجديد، ويتضمن الألبوم 9 أغانى وهى: من سنة لسنة، ايام الشتى، تعا نفرح تعا نمزح، سانتا، إرجع يا زمان، كل عيد وأنت حبيبى، بأخر الشارع، ياسوع جايى، ملك السلام، وهو الألبوم الذى خصصته للاحتفال بليالى الكريسماس والعام الجديد ووصفته بأنه ليس ألبوما ميلاديا تقليديا وكل أغنية فيه قصة تلامس حياتنا اليومية،.