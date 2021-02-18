شكرا لقرائتكم خبر عن Voluntary Committal مسلسل دراما نفسية بتوقيع استديوهات Paramount والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم استديوهات Paramount مسلسل جديد بعنوان Voluntary Committal، وهو سلسلة أجزاء تنتمي للدراما النفسية الخارقة للطبيعة المبنية على رواية Locke & Key، ويقوم الكاتب براد كاليب كين وبوب كوبر بكتابة المشروع الجديد، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline".



Voluntary Committal

تستند قصة مسلسل Committal Committal إلى قصة مجموعة قصص قصيرة بعنوان Hill's 20th Century Ghosts، وتتمحور القصة حول نولان ليرنر وسعيه لاكتشاف الحقيقة حول اختفاء شقيقه المصاب بالتوحد وارتباطه المحتمل بسر غامق من الماضي، وبالتالى تبدأ الظروف المحيطة بتحقيق نولان في الكشف عن أن نولان ليس الشخص الوحيد في المدينة الذي يخفي سرًا، وأن هناك تيارًا خفيًا أكثر قتامة لهذه المدينة يعود إلى سنوات كثيرة اختفي فيها أشخاص كثيرة.

يروي المسلسل في نفس الوقت قصص تحقيق نولان كشخص بالغ، وقصص سنوات مراهقته مع شقيقه المصاب بالتوحد، موريس، الذي كان يتمتع بقدرة غيرعادية على بناء متاهات متقنة كبيرة بما يكفي ليتمكن الناس من الدخول إليها.

20th Century Ghosts عبارة عن مجموعة من القصص القصيرة من تأليف Hill ونشرتها PS Publishing في عام 2005 في المملكة المتحدة وتم إصدارها في الولايات المتحدة في عام 2007.