شكرا لقرائتكم خبر عن باريس هيلتون تعلن خطوبتها من صديقها كارتر ريوم فى عيد ميلادها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاجأت باريس هيلتون وصديقها كارتر ريوم متابعيهما بإعلانهما ارتباطهما رسمياً وخطبتهما، وذلك بعدما نشر موقع ديلى ميل وعدد من المواقع الأجنبية أكثر من صورة لهما معاً سلطت الضوء على مراسم الخطوبة، مثلما ظهر خلال الصور الذى بدا فيه راكعاً على ركبتيه من أجل تقديم خاتم الارتباط.

وفضل كارتر ريوم وباريس هيلتون الاحتفال بخطبتهما بنفس يوم عيد ميلاد باريس هيلتون الذى يتزامن مع اليوم الـ 17 من فبراير حيث أتمت اليوم عامها الـ 40 ليشهد اليوم على احتفالهما بالخطوبة.

ويأتي ذلك بعد عام كامل من صداقة الثنائى والإعلان عن علاقتهما للعلن، ليبدآ فصلا جديدا في قصتهما عن طريق الخطوبة اليوم.

ويأتي ذلك بعدما احتفلت النجمة باريس هيلتون قبل أيام في الـ 6 من فبراير بعيد ميلاد صديقها كارتر ريوم، وذلك على طريقتها الخاصة التى تحمل الروح الرومانسية الحالمة، حيث فاجأت باريس هيلتون البالغة من العمر 39 عاما متابعيها بمقطع فيديو قصير من داخل قصرها وهى تقدم لكارتر هدية عيد ميلاده وهى عبارة عن لوحة عملاقة على الجدار مرسوم بها كارتر بينما يقبل رأس باريس هيلتون التى تجمعهما قصة حب قوية .

وكتبت على " إنستجرام": "عيد ميلاد سعيد حبيبى، أنا متحمسة جدا للاحتفال به مرة أخرى معك هذا العام.. أنت تضيء عالمى، أنت كل شيء وتجعلنى أسعد فتاة فى العالم كل يوم! أحب طريقتك فى اسعادى و أبتسم وأشعر وأن قبلاتك السحرية هى كل شيء! أنت مميز للغاية بالنسبة لى وسأقضى بقية حياتى للتأكد من أنك تعرف ذلك كل يوم.. أحبك إلى الأبد" .



باريس هيلتون وخطيبها

من ناحية أخرى قررت النجمة العالمية باريس هيلتون، إعادة تصوير أغنيتها الشهيرة Heartbeat التي طرحتها عام 2006، مع صديقها كارتر ريوم، لتظهر اللحظات الرومانسية الخاصة بها والتي تعيشها حاليا مع صديقها الحالي.