شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الحدينى فى ختام مهرجان هواة المسرح: لابد من وجود مصحح لغوى فى العروض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقامت وزارة الشباب والرياضة حفل ختام مسابقة فرق هواة المسرح لأعضاء مراكز الشباب بمديريات الشباب والرياضة من جميع المحافظات، بحضور كل من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والفنان محمود الحديني، والفنانة فاطمة محمد علي والمخرج عادل حسان.

وقال الفنان محمود الحديني الذي يشارك كعضو لجنة تحكيم إنه يوجه الشكر لوزير الشباب والرياضة على المجهود الكبير الذي بذله في الاهتمام بمراكز الشباب في جميع محافظات مصر، مضيفا:" أؤكد على انتعاش الحركة المسرحية في مراكز الشباب حيث شاهدنا عروضا مميزة وظهور مواهب شبابية كثيرة من المحافظات".

وأضاف:" أتمنى أن يكون داخل كل مركز ثقافي نادٍ رياضي، وسابقا خرج مسرح دمنهور من حوالي ثلاثين عام عددا من الشخصيات المهمة منها الفنان محمد نوح وغيره".

وأشار الحدينى إلى أنه لابد من الاهتمام باللغة العربية في العروض المسرحية ووجود مصحح لغوي فيها "وأتمنى أن يكون ذلك خلال الفترة المقبلة، لأن هناك أخطاء فادحة في عدد من العروض وأتمنى ألا يتكرر ذلك".

وتغيبت الفنانة رانيا فريد شوقي التي تشارك ضيف شرف في مهرجان هواة المسرح عن عدم الحضور بسبب ظروف خاصة بها.