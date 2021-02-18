شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فؤاد: ندمان على برنامج "فؤش في المعسكر" ورفضت التصوير مع صافيناز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم محمد فؤاد خلال ندوة تكريمه باليوم السابع عن برنامج فؤش فى المعسكر، "ندمان على تقديمى هذا البرنامج والذى لم يضيف لى أى شيء، ورفضت التصوير مع صافينار لأن هذا البرنامج هدفه الوطنية المصرية والإنتماء وصافيناز ليست مصرية وأنا أحبها زي ما المصريين بيحبوها لكنها لا تصلح لتكون ضيفة برنامج فؤش في المعكسر".

وفي سياق متصل كرم ”الخليج 365” النجم الكبير محمد فؤاد عن مشواره الفني المميز وإتقانه في اختيار أغنياته، من حيث الكلمات والألحان، وسلمه درع التكريم الكاتب الصحفي خالد صلاح، رئيس مجلسي إدارة وتحرير ”الخليج 365”، وكان فى استقباله الكاتب الصحفي عمرو صحصاح رئيس قسم الفن.

وتحدث النجم محمد فؤاد خلال لقائه مع تليفزيون الخليج 365 مع الزملاء بقسم الفن على الكشوطى وعادل عبد الله وعماد صفوت ومروى جمال، عن نجاح أغانيه الأخيرة التى طرحها بعد فترة غياب طويلة وحققت نجاحا كبيرا، وهى أغانى "احكيلك" و"ليه"، ومهاجمة البعض لأغنية "الحفلة" وانتقادهم لها.

كما كشف عن سبب تقديمه بلاغا ضد المنتج خالد جمال بسبب حذفه أغنية "احكيلك" من على اليوتيوب، كما تحدث عن كواليس فيلم "إسماعيلية رايح جاى" وأهم المشاهد الكوميدية التي جمعته بالنجم محمد هنيدى وباقى أبطال العمل، كما أكد على عدم إصداره ألبومات غنائية خلال الفترة المقبلة وأنه يكتفى بطرح أغنية كل فترة، كما تطرق الحديث عن الفرق بينه وبين النجم عمرو دياب خاصة أن كلا منهما له لون غنائى يختلف عن الآخر.