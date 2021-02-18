شكرا لقرائتكم خبر عن الإماراتية أحلام تزيل الستار عن إطلالتها لألبومها الجديد "فدوة عيونك".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة الإماراتية أحلام، عن مجموعة صورها الجديدة الخاصة بألبومها الجديد "فدوة عيونك"، التي أصدرته اليوم عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب.

وشاركت أحلام، متابعيها وجمهورها، بمجموعة من الصور التي خطفت بها الأنظار وهي ترتدي ملابس على الطراز الفرعوني، لتعلن عن وصول بعض أغاني البومها الجديد "فدوة عيونك"، منهم اغنية لا يروح الليل، كلمات منصور البلوي، ألحان عبد الرحمن العثمان، توزيع خالد عز.

بالإضافة إلى اغنيتها الجديدة سر معلن، التي ارتدت فيها فستان باللون الفوشيا وتقف على أحد المسارح، لتعلن عن وصول الأغنية عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب.

ويتضمن ألبوم أحلام 18 شاعراً، و11 ملحناً، و11 موزعاً موسيقياً، على رأسهم الأمير خالد الفيصل والأمير بدر بن عبد المحسن والأمير عبد الرحمن بن مساعد والأمير سعود بن عبد الله، والأمير محمد بن عبد العزيز، الأول، وكذلك تركي آل الشيخ، ومنصور الشادي، وعبد الرحمن العثمان، وفيصل الشعلان، وسعود البابطين، والإماراتي حسان العبيدلي وغيرهم، أما الملحنون، فيتضمن الألبوم الملحن طلال، وصادق الشاعر، وسهم، وأحمد الهرمي وعبد الرحمن العثمان، وناصر الصالح، وعبد الله البدر، ونواف عبد الله، أما الموزعون، جاء أبرزهم خالد عز وهشام السكران وسيروس، ومشاري اليتيم.



