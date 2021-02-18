شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يجدد تعاونه مع فريق الباور العالى فى أغنيتين جديدتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعاون النجم محمد رمضان فى أغنيتين جديدتين مع فريق الباور العالى، وهى من كلمات وألحان أعضاء فريق الباور العالى تايسون وموزة، وهذه لم تكن المرة الأولى التى يتعاون فيها الباور العالى مع محمد رمضان، حيث تعاونا من قبل فى أغنية "كورونا فيروس" كلمات تايسون والبلدوزر، وألحان فريق "الباور العالى"، توزيع وسام عبد المنعم، وإخراج محمد سامى فى تعاونه الثالث مع محمد رمضان هذا العام بعد كليب "رايحين نسهر"، ومسلسل "البرنس" الذى عرض رمضان الماضى.

وقال ثنائى فريق "الباور العالى" موزة وتايسون: إن العمل مع محمد رمضان، له مذاق مختلف تماماً فهو له أسلوب خاص، موضحاً "ممكن يتصل الساعة واحدة بليل ويقولنا الشباب جاهزين، ولما نقوله جاهزين يقولنا تعالو دلوقتى" ليستمر العمل لساعات طويلة حتي ظهر اليوم التالي، مشيرا إلى أن الفنان محمد رمضان أعجب بالموسيقى، لكن مع بداية أزمة "كورونا"، طلب تعديل الكلمات لتكون للتوعية وطرق الوقاية، وبالفعل قمنا بإعادة الكتابة، وشاركنا فى الكتابة عمر يوسف "البلدوزر" الذي سبق و شارك في كتابة أغنية "أنت جدع" للفنان محمد رمضان.

يذكر أن محمد رمضان يصور حاليا مسلسل "موسى" بطولة سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى وتدور أحداثه فى إطار صعيدى.



