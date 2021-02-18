- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبري تتألق في أحدث ظهور لها.. صورة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة التونسية هند صبري، متابعيها وجمهورها، بأحدث ظهور لها بصورة نشرتها عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام، ظهرت فيها بإطلالة جذابة، وسرعان ما عبر متابعوها وأصدقاؤها من الفنانين والنجوم عن إعجابهم بالإطلالة، ومن ضمنهم الفنانة اللبنانية نور التي أضافت ايموجي.
وكانت قد حرصت هند صبرى، على التفاعل مع متابعيها على طريقتها الخاصة بمناسبة عيد الحب، وذلك من خلال جملتها الشهيرة في فيلم "أحلى الأوقات"، والتي اشتهرت خلاله بجملة: "أنا عايزة ورد يا إبراهيم"، التى وجهتها لزوجها الفنان الراحل خالد صالح خلال أحداث الفيلم حينما لعبت شخصية باسم يسرية.
ونشرت النجمة هند صبرى صورة جديدة لها بفستان مميز باللون الأحمر، وكتبت: "اليوم العالمي لجملة (أنا عايزة ورد يا إبراهيم)"، وما إن نشرت الصورة حتى تفاعل معها متابعوها بصورة كبيرة ومنهم الفنان أحمد خالد صالح الذى كتب لها: "كيلو كباب وكفتة يبقى أبرك يا يسرية".
هند صبرى
من ناحية أخرى قرر صناع مسلسل "عايزة أتطلق"، تغيير اسم العمل إلى "مغامرات علا عبد الصبور"، والذى انطلق تصويره الأسبوع الماضى ويشاركها فى بطولة العمل مجموعة من النجوم كضيوف شرف خلال الحلقات منهم الفنان هانى عادل كما تم التعاقد مع الفنانة سوسن بدر وطارق الإبيارى وآخرين من النجوم.
وتدخل هند صبرى عالم المنصات الإلكترونية بهذا المسلسل، حيث سيتم عرضه على إحدى المنصات ، خاصة أن العمل يعتمد على وجود أكثر من بطل خلال الحلقات، لخوض تجربة جديدة للدفاع عن المرأة العربية.