شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبري تتألق في أحدث ظهور لها.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة التونسية هند صبري، متابعيها وجمهورها، بأحدث ظهور لها بصورة نشرتها عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام، ظهرت فيها بإطلالة جذابة، وسرعان ما عبر متابعوها وأصدقاؤها من الفنانين والنجوم عن إعجابهم بالإطلالة، ومن ضمنهم الفنانة اللبنانية نور التي أضافت ايموجي.

وكانت قد حرصت هند صبرى، على التفاعل مع متابعيها على طريقتها الخاصة بمناسبة عيد الحب، وذلك من خلال جملتها الشهيرة في فيلم "أحلى الأوقات"، والتي اشتهرت خلاله بجملة: "أنا عايزة ورد يا إبراهيم"، التى وجهتها لزوجها الفنان الراحل خالد صالح خلال أحداث الفيلم حينما لعبت شخصية باسم يسرية.