شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مطلع أغنية هانى شاكر الجديدة "بقالى كتير" بتوقيع إيهاب عبد العظيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعاون النجم هانى شاكر مع الشاعر إيهاب عبد العظيم لأول مرة، في أغنية سينجل جديدة بعنوان "بقالى كتير"، وهي من ألحان سامر أبوطالب، وتوزيع عمر إسماعيل، وهندسة صوت ياسر أنور.والتى تشارك فيه النجمة كارول سماحه

ينشر ”الخليج 365” مطلع الأغنية بقالى كتير: "بقالى كتير وأنا بعافر.. بقول هنساك ومش بنسي، ومن المقرر أن يتم طرحه غدا الخميس على يوتيوب على طريقة فيديو كليب من إخراج بتول عرفة.

وكان قد أطرب أمير الغناء العربى، جمهوره في الحفل الذى أقيم على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، احتفالا بعيد الحب، وقدم باقة مميزة ومتنوعة من أغنياته التي تفاعل معه الجمهور الحاضر الذى رفع شعار كامل العدد.

وقدم أمير الغناء العربى هانى شاكر، مجموعة كبيرة من أغنياته المتميزة التي قدمها خلال مشواره الفني، على مدار ساعتين متواصلتين، منها: حيران، بلدى، هو انت لسه بتسألى، يا ريتنى، من قد ايه، لسه بتسألى، متهدديش، على الضحكاية، طاير يا هوى للفنان محمد رشدى، وضحك ولعب، التوبة، جواب للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ.

وكرم ”الخليج 365” أمير الغناء العربي النجم الكبير هانى شاكر عن مشواره الفني المميز وإتقانه في اختيار أغنياته من حيث الكلمات والألحان، وسلمه درع التكريم الكاتب الصحفي خالد صلاح، رئيس مجلسي إدارة وتحرير ”الخليج 365”، وكان فى استقباله الكاتب الصحفي عمرو صحصاح رئيس قسم الفن، والزملاء على الكشوطى، جمال عبد الناصر، عادل عبد الله، بهاء نبيل، محمد زكريا، مصطفى القصبى، عماد صفوت، رانيا علوى، شيماء عبد المنعم، لميس محمد.