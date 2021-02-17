فوبيا إسحاق يطلق أغنية "شيماء" بالتعاون مع ليلين في 21 فبراير

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"الخليج 365" من بيروت: أعلنت شركة "شبكة نات" للإنتاج عن الإطلاق الرقمي لأغنية الفنان "فوبيا إسحاق" التي تحمل عنوان "شيماء" بالتعاون مع الفنانة "ليلين" حصرياً على تطبيق أنغامي.

و جاءت الأغنية على شكل حديث بين أخ وأخته، متناولة الانحرافات والإساءات المختلفة التي يمكن أن تواجهها المرأة في أي عمر، ليس فقط العنف الجسدي ولكن أيضًا العنف اللفظي والتخلي والغيرة.

أغنية مدتها 3 دقائق و 50 ثانية، تتلخص في سلسلة من النصائح والرسائل التي يمكن أن تنطبق على أي شخص.

"شيماء" من كلمات الفنان نفسه ، تلحين "حليم كرونيك"، ومن انتاج شركة شبكة نات، وهي أول شركة إنتاج جزائرية دخلت مجال أغنية الراب المحلي بإعطاء بعد فني جديد وتجاري لهذا الفن. وسيتم إطلاق هذه الأغنية حصريًا على منصة أنغامي يوم 21 فبراير، يليها إطلاق العمل المصور يوم 25 فبراير من إخراج ليندة بورني، مؤسسة شبكة نات.

"شيماء" هو أيضًا المقطع الرابع من الألبوم الثاني لفوبيا بعد Willy Wonka، والمقرر طرحه في الفصل الثاني من عام 2021.

يذكر أن فوبيا إسحاق، واسمه الحقيقي إسحاق سعد الدين ، 27 سنة ، هو مغني راب جزائري من ضواحي الجزائر العاصمة، ملقب بالبومة، رمز الحزن والظلام والوحدة والكآبة. فوبيا يرى البومة كحيوان ملك.

وبدأ الراب في عام 2011 ، لكنه أثبت نفسه منذ عام 2013 كفنان لا يمكن تجنبه في مسرح الراب الجزائري، حصل على العديد من النجاحات، وبصمته هي مزيج بين الأغنية والراب النصي الذي استحوذ على جمهور كبير.

ويحظى بشعبية كبيرة، حيث تتابعه أعداد كبيرة على الشبكات الاجتماعية. ولديه أكثر من مليون مشترك على قناته على يوتيوب بأكثر من 200 مليون مشاهدة ، وما يقرب من مليون متابع على إنستغرام ، بالإضافة إلى كونه واحدًا من أشهر مغني الراب الجزائريين على منصات الموسيقى.

لدى فوبيا إسحاق العديد من الأغاني الناجحة بما في ذلك: El Bouma وسلسلة Poca ، ودويتو مع مك صايب "الغربة" بالإضافة إلى Fantasia.

لدى فوبيا عدد كبير من المتابعات النساء، ويتعامل مع الموضوعات الاجتماعية ولكنه يتحدث كثيرًا عن الحب والعلاقات الاجتماعية.

أما ليلين فهي فنانة شابة تجمع بين عنوانين موسيقيين على الرغم من صغر سنها ، Algeria Mamamia و La vida.

خطت الفنانة الطموحة والعصامية، خطواتها الأولى على الانستغرام، الذي يضم مجتمعًا يزيد عن 250 ألف متابع "Le monde de Lylyne" حيث تنقل أتباعها إلى عالمها الفني بين الإعادات والبيانو والموسيقى.

