محمد ثروت يوجه سؤالًا لجمهوره حول مسلسل "اللعبة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

وجه الفنان محمد ثروت، سؤالًا لمتابعيه عبر السوشيال ميديا عن إمكانية عمل جزء ثالث من المسلسل الكوميدي الشهير "اللعبة"، وذلك عقب انتهاء تصوير الجزء الثاني للعمل.

وكتب "ثروت" عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام: "خلصنا تصوير الجزء التاني من مسلسل اللعبة.. كام واحد عاوز جزء تالت؟".

وجاء عدد من التعليقات على النحو التالي: "أنا"، و"يا ريت"، و"كلنا طبعا"، و"أنا عايز الجزء التالت"، وغيرها من التعليقات.

الجزء الثاني من مسلسل"اللعبة" بطولة شيكو، هشام ماجد، مي كساب، رانيا يوسف، محمد ثروت، أحمد فوزي وعدد كبير من النجوم ضيوف الشرف، ومن إخراج معتز التوني وإنتاج أمير شوقي.