فن ومشاهير

محمد ثروت يوجه سؤالًا لجمهوره حول مسلسل "اللعبة"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

وجه الفنان محمد ثروت، سؤالًا لمتابعيه عبر السوشيال ميديا عن إمكانية عمل جزء ثالث من المسلسل الكوميدي الشهير "اللعبة"، وذلك عقب انتهاء تصوير الجزء الثاني للعمل.

وكتب "ثروت" عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام: "خلصنا تصوير الجزء التاني من مسلسل اللعبة.. كام واحد عاوز جزء تالت؟".

وجاء عدد من التعليقات على النحو التالي: "أنا"، و"يا ريت"، و"كلنا طبعا"، و"أنا عايز الجزء التالت"، وغيرها من التعليقات.

الجزء الثاني من مسلسل"اللعبة" بطولة شيكو، هشام ماجد، مي كساب، ، محمد ثروت، أحمد فوزي وعدد كبير من النجوم ضيوف الشرف، ومن إخراج معتز التوني وإنتاج أمير شوقي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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