فيديو| هنا الزاهد تحمل "قردًا" وتصاب بالذعر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أثار قرد صغير حالة من الذعر للفنانة هنا الزاهد، خلال كواليس تصوير مسلسلها الكوميدي الجديد "حلوة الدنيا سكر".

ونشرت "هنا" الفيديو عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، وعلقت: "وأنا بتعرف على (بودي) في أول يوم".

وبدأ عرض أولى حلقات مسلسل "حلوة الدنيا سكر" يوم 13 فبراير الجاري على قناة "Dmc".

يذكر أن المسلسل ينتمي لنوعية الأعمال ذات الـ45 حلقة، ومكون من 9 حكاياتٍ، لكل حكاية 5 حلقاتٍ، وهو فكرة الكاتب يسري الفخراني، وسيناريو ورشة كتابة إياد صالح، ضياء محمد، فيدرا، أحمد المصري، هشام إسماعيل، هند فايد، محمد جلال، إيهاب بليبل، وأيمن الشايب، وإخراج خالد الحلفاوي.