بعد وفاة زوجته.. ياسر فرج: "أصدقاء مراتي مش مخليني حامل أي هم للأولاد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:

تحدث الفنان ياسر فرج عن الفترة التي يمر بها حاليا بعد وفاة زوجته خلال الفترة الماضية.

ونشر "فرج" صورة له بصحبة أولاده عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيّه .. الدعاء ده، كنت بدعيه باستمرار الفترة الأخيرة".

وأضاف: "بشكر ربنا وبحمده لأنه استجاب لدعائي ولطف بي، لأنه جعل حواليا ناس كتير ولاد أصول، وناس كتير بتضحي بوقتهم ومجهودهم، بوقوفهم جنبي وجنب أولادي في الظرف ده من أول الأهل اللي تقريبا ما بيروحوش بيوتهم، أصدقاء مراتي الله يرحمها اللي مش مخليني حامل أي هم للأولاد، أصدقاء أولادي اللي ماسبهومش لحد دلوقتي، أصدقائي ومتابعيني اللي دعوا لها ودعوا لي بكومنتات ما تتعدش.. بشكر ربنا أنه جعلكوا في حياتي وحواليا".

يذكر أن المخرجة الإذاعية ميادة عثمان زوجة الفنان ياسر فرج، وافتها المنية يوم 27 يناير الماضي بأحد المستشفيات.

ياسر فرج شارك في عدد من الأعمال الفنية أبرزها "عباس الأبيض في اليوم الأسود، على نار هادئة، صاحب السعادة، طيري يا طيارة، أزمة نسب، أفراح إبليس، مشرفة رجل لهذا الزمان، ليالي، ورق التوت، بنت بنوت، وعلي يا ويكا".