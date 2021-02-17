داليا مصطفى تكشف عن شخصيتها في «الحرير المخملي»



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تبدأ النجمة داليا مصطفى تصوير أولى مشاهدها في مسلسل «الحرير المخملي»، يوم الخميس المقبل ، والذي ينتمي إلى نوعية الأعمال التي تصل إلى 60 حلقة وسيتم عرضه خارج السباق الرمضاني.

وكشفت داليا بأنها تقدم شخصية تدعى "زينة" وهي ابنة النجم مصطفى فهمي وتعمل محررة بأحد المؤسسات الصحفية، كما تعمل على تحضير رسالة ماجستير.

وأكدت داليا في بيان صحفي بأن محور شخصيتها يدور حول شخصية المرأة المتمرّدة لما تمتلكه من عزيمة وإصرار وثقة بالنفس.

وأضافت داليا، بأن الشخصية نشأت بمحافظة الفيوم، ويبدأ ظهورها في حقبة الثمانينات، ثم تتدرج الأحداث والمتغيرات إلى أن تصل لحقبة الألفينات.

وأشارت إلى أن لها فكر مختلف بالرغم من أصولها الريفية فمن أجل طموحها تتغلب على الطابع القروي

وأوضحت داليا، بأن مع مرور الأحداث تتعرض الشخصية للعديد من الصراعات ، فيتم اللجوء إلى ردود فعل مباشرة وتصرفات يحيطها أساليب الإثارة والتشويق، في إتخاذ قراراتها مع المواقف الصارمة.

وأعربت داليا، عن سعادتها بتقديم هذا الدور، خاصة التعاون مع المخرج أحمد حسن الذي يهتم بالممثل ويعمل على توجيهه طوال الوقت ويهتم بكل التفاصيل، لاسيما بأن التيمة التي يستخدمها هي فن الديكوباج لخروج الصورة للمشاهد بأفضل حالة معبرة ، كما أنه يجعل أجواء التصوير داخل البلاتوه يحيطها الحب والمرح

مسلسل «الحرير المخملي» بطولة مصطفى فهمي ، داليا مصطفى، أحمد وفيق ، هالة فاخر ، طارق صبري ، أحمد سعيد عبد الغني ، أحمد جمال سعيد ، إسلام جمال ، هاجر الشرنوبي ، مها أبو عوف ، سامي مغاوري، دنيا عبدالعزيز ، محمد الصاوي ، يسرا المسعودي ، بسمة ماهر ، رضوى جودة ، كريم الحسيني، وهو من إنتاج شركة سكيرمو ميديا للإنتاج الفنى لمالكها المنتج إسلام المرسي ومدير تصوير تامر جوزيف وإشراف على الكتابة السيناريست أمين جمال وسيناريو وحوار أحمد أبو زيد توفيق وشادى أسعد وحمدى التاية وإخراج أحمد حسن.

