فن ومشاهير

راغب علامة: أسعد شيء بالنسبة لي أن أولادي موجودون في دبي

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 17 فبراير 2021 10:17 مساءً - منذ 35 دقيقة

راغب علامة

أكد الفنان اللبناني راغب علامة أنه مطمئن على ولديه خالد ولؤي في دبي حتى وهو بعيد عنهم في بيروت. وأضاف في حديث تلفزيوني له: “أسعد شيء بالنسبة لي أن أولادي موجودون في دبي”.

وتابع: “ماذا أريد أكثر من أن يعيش أولادي في مكان كله أمان وعدل كله شغل وإيجابية ورؤية مستقبلية، بدل ما يشغلوا وقتهم في أشياء فراغ، بالأخص الوضع السياسي في لبنان صعب وممكن أي شيء يحصل”.

ومضى الفنان اللبناني قائلا “بدي (أريد) يعيشوا في أرضية نضيفة وليس هناك أفضل من دبي”.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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