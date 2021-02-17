راغب علامة: أسعد شيء بالنسبة لي أن أولادي موجودون في دبي

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 17 فبراير 2021 10:17 مساءً - منذ 35 دقيقة

أكد الفنان اللبناني راغب علامة أنه مطمئن على ولديه خالد ولؤي في دبي حتى وهو بعيد عنهم في بيروت. وأضاف في حديث تلفزيوني له: “أسعد شيء بالنسبة لي أن أولادي موجودون في دبي”.

وتابع: “ماذا أريد أكثر من أن يعيش أولادي في مكان كله أمان وعدل كله شغل وإيجابية ورؤية مستقبلية، بدل ما يشغلوا وقتهم في أشياء فراغ، بالأخص الوضع السياسي في لبنان صعب وممكن أي شيء يحصل”.

ومضى الفنان اللبناني قائلا “بدي (أريد) يعيشوا في أرضية نضيفة وليس هناك أفضل من دبي”.