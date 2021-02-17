ماغي بو غصن لجيسي عبدو: بحبك لتخلص الدني

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 17 فبراير 2021 10:17 مساءً - منذ 51 دقيقة

بمناسبة عيد ميلادها، عايدت الممثلة ماغي بو غصن صديقتها الممثلة جيسي عبدو. ووجّهت لهارسالة عبّرت فيها عن حبها الكبير لها.

وكتبت عبر “تويتر”: “اليوم عيد القمرة اختي وصديقتي وحبيبة قلبي. الله يعطيك الصحة والنجاح وكل شي ابيض وحلو متل قلبك ويخليلي ياكي للعمر بحبك لتخلص الدني”.

وردّت عبدو على معايدة صديقتها المقرّبة، بو غصن، بهذه الكلمات: “بحبك كتير وشتقتلك أكتر الله يخليلي ياكي صديقة قمر واخت حنونة كل العمر”.