إدوارد يكشف أسرار “كوفيد 25”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: نقلات فنية متوالية يحققها الفنان إدوارد في أعماله خاصة الدرامية الأخيرة، حيث يثبت في كل عمل أنه ممثل من العيار الثقيل، ويستطيع اكتساب إعجاب الجمهور باختيار أدوار مميزة جدا.

وقد لفت إدوارد النظر وتصدر الترند بمسلسل “لؤلؤ” الذي لعب فيه دور “مجدي هلال” مدير الأعمال المخلص والصديق الوفي، وشارك في المسلسل مع مي عمر ومحمد الشرنوبي ونيرمين الفقي وسلوى عثمان.

وفي حواره مع “العربية” تحدث إدوارد عن نجاحه في “لؤلؤ” وكيف استقبل ردود الفعل، وسبب حماسه للدور، وكشف عن مسلسل “نسل الأغراب” و”كوفيد 25″ اللذين يشارك في بطولتهما خلال رمضان المقبل. إلى نصّ الحوار.

حققت نجاحا كبيرا بدور مجدي في مسلسل “لؤلؤ”، فكيف اخترت الدور وتم الاستعداد له؟

“مجدي هلال” شخصية رائعة، فهو صديق مخلص جدا، وفي نفس الوقت مدير أعمال ممتاز، ويستطيع أن يساند الفنان الذي يعمل معه ويجعله من أكبر النجوم، وقد وجدت الشخصية جديدة تماما علي، لم أقدمها في حياتي من قبل، وهي أيضا ليست مستهلكة على الشاشة، ولهذا تحمست للقيام بها، وسعدت بأدائها جدا وراهنت عليها، وحضرتها جيدا بعد مناقشات قبل البدء في التصوير. وقد حاولت تقديم الشخصية بشكل جديد ومبتكر عن طريق الجمع بين الكوميديا والتراجيدىا والجدية في العمل.

هل كنت تتوقع كل ردود الأفعال التي حصل عليها دور مجدي هلال؟

الحقيقة أنا كنت شديد الإعجاب بالدور وما يجمعه من حب ووفاء وإخلاص، وتوقعت أن يكون هناك رد فعل جيد من الناس، لكن لم أكن أتخيل كل هذا النجاح، حيث يتصدر المسلسل الترند على مواقع التواصل، والناس معجبون كثيرا بوفاء مجدي هلال وإخلاصه، وحقيقي من الحظ السعيد أن أجسد هذا الدور، ويا حسن حظ من كان له صديق جميل ورائع في الحقيقة مثل مجدي، وأنا سعيد بردود الأفعال التي تلقيتها عقب عرض المسلسل.

البعض قال إن شخصية مدير الأعمال هلال مقتبسة من قصة مدير أعمال مطربة مشهورة..فما رأيك؟

“مجدى هلال” مدير أعمال “لؤلؤ” التي تجسد دورها الفنانة مي عمر، هو شخصية درامية وليست مقتبسة، قد تشبه أي شخصية حقيقية، ولكنها شخصية من خيال المؤلف، وأي تشابه بينها وبين الواقع أكيد بمحض الصدفة لا أكثر ولا أقل، فكثير من مديري الأعمال هم بنفس شهامة وأخلاق “مجدي هلال”، وعموما أي تشابه أنا غير مسؤول عنه.

حدثنا عن مسلسل “نسل الأغراب” مع النجم أحمد السقا وأمير كرارة؟

بدأنا التصوير من فترة مع المخرج محمد سامي، وأبطال العمل أحمد السقا وأمير كرارة ومي عمر وأحمد داش، والمسلسل يدور في الصعيد، وأجسد فيه شخصية صعيدية وهي شخصية مؤثرة جدا.

قدمت شخصية صعيدية من قبل مع أحمد السقا في مسلسل ولد الغلابة.. فما الفارق؟

ليس معنى أن أقدم عملا صعيديا هو تكرار الشخصية، بالعكس فالصعيد مليء بالشخصيات والأحداث المتنوعة، وأقدم في “نسل الأغراب” شخصية مختلفة تماما عن دوري في مسلسل “ولد الغلابة” الذي سبق وقدمته مع المخرج المميز محمد سامي والفنان أحمد السقا. وعموما في اختياراتي الفنية، هناك قاعدة أتبعها، وهي الحرص على التنوع والاختلاف. وبالقطع، وجود المخرج محمد سامي ونظرته الفنية ورؤيته وخبرته تغير كل شيء للأفضل لي وللجميع.

تشارك أيضاً مع يوسف الشريف في مسلسل كوفيد 25.. فماذا عن العمل؟

نواصل تصوير مسلسل “كوفيد 25” من بطولة يوسف الشريف وأحمد صلاح حسني وايتن عامر وعدد كبير من النجوم، وأقدم بالعمل دورا مفاجئا وجديدا وهو دور شرير، وبكل صراحة تمنيت هذا الدور وأعجبت به بشدة لأني أريد تقديم هذا اللون، كما أني دائما أبحث عن طبيعة الأدوار المميزة التي تختلف عن اللون الكوميدي أو الطيب، وعندما عرض علي الدور سعدت جدا، وتحمست للعمل بمجرد أن قرأت السيناريو.

حدثنا عن تفاصيل “كوفيد 25”

المسلسل كما يتضح من اسمه يتعرض لفيروس كورونا في أجواء من الخيال العلمي، تدور في عام 2025 والذي يشهد ظهور الوباء العالمي من جديد بعد اختفائه، ولكن بشكل جديد وأكثر خطورة ويتخلل العمل الكثير من المفاجآت، وتتوالى الأحداث في إطار تشويقي ممتع جدا، والأحداث تدور في 15 حلقة.

ألا تشغلك البطولة المطلقة وتفكر في القيام بها بعد كل هذا الوقت من الخبرة؟

بالعكس لا تشغلني على الإطلاق، وأحب أن أوضح أنه عرض علي الكثير من الأدوار التي تعتمد على البطولة المطلقة ولكني اعتذرت عنها لأني وجدتها لن تضيف لي، ولم أجد فيها ما يجذبني، فليس القصة أن أكون بطلا والسلام، ولكن الإضافة التي يمثلها الدور، وفي رأيي أن قوة الدور هي التي تحكم أهميته، والبطولة المطلقة ليست دائما هي البطولة الحقيقية، والحمد لله أنا سعيد جدا بعملي وأدواري والتنوع الذي أختار به كل الشخصيات التي أجسدها، وأشكر الله أن أي دور أقدمه يحقق ردود فعل جيدة، وهذا بمثابة نجاح وبطولات مطلقة عدة.

وعموما أنا أختار أدواري بعناية شديدة، ولا أهتم بمساحة الدور بقدر أهميته، ودائما ما تكون اختياراتي صحيحة، وأي دور لي يظل عالقا في أذهان الناس، ويعلقون عليه مهما مر الوقت.