موجز ”الخليج 365” للسيارات.. "فورد" تصدم "تسلا" و"BMW" تركز بالصين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

قرار جديد لعملاق إنتاج السيارات الأمريكية "فورد"، يصدم شركة "تسلا" الأمريكية، بتحويل كامل إنتاجها في أوروبا لكهربائي بحلول 2030.

وقعت شركة بي.إم.دبليو الثلاثاء اتفاقا مع شريكتها الصينية بريليانس المتضررة من جائحة كورونا لتصنيع المزيد من السيارات في الصين.

يشهد عام 2021 طرح مجموعة متميزة من السيارات المدمجة الصغيرة من مختلف الفئات والماركات تتوفر بإمكانيات استثنائية.

تصر بعض شركات السيارات بل والهواتف الذكية أيضا على تسمية منتجاتها بالحروف إلى جانب الأرقام.. فهل هذا الأمر علمي ومدروس؟

في عالم صناعة السيارات، من الوارد أن تعلن شركة معينة عن تطوير طرازات جديدة لكنها تفشل لاحقا في طرحها للبيع بالأسواق.

تطرح شركة GMC الأمريكية نسخة عام 2021 من طرازها عملاق "أكاديا" للمنافسة ضمن فئات السيارات SUV الضخمة.

على مدار تاريخ صناعة السيارات التابعة لفئة VAN طرحت مجموعة متميزة من الموديلات بقوة الدفع الرباعي، ما ساهم في زيادة مبيعاتها.

كشفت شركة شيفروليه عن أول نسخة SUV "مدمجة" من طرازها الكهربائي "بولت"، في مفاجأة كبرى لسوق السيارات الكهربائية.

نفاد بطارية السيارة من المفاجآت الثقيلة التي تواجه قائد السيارات، لأنها تصيب المركبة بالشلل التام.

تطرح شركة جاجوار نسخة جديدة من طرازها XF لعام 2021 ضمن فئات السيارات السيدان عالية الأداء.

