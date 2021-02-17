موجز ”الخليج 365” للتكنولوجيا.. منزل ثلاثي الأبعاد وتحذير هواتف 5G

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في مجال التكنولوجيا على مدار الساعة، وسط تغطيات للقطاع على الصعيدين الإقليمي والدولي.

قريبا يمكن للآباء أن يودعوا مخاوفهم من تصفح أطفالهم للإنترنت، فشركة "مايكروسوفت" تختبر نسخة مخصصة من متصفحها للإنترنت "إيدج" للأطفال.

عرضت شركة إنشاءات أمريكية أول منزل بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في الولايات المتحدة للبيع عبر الإنترنت بسعر 299.99 ألف دولار.

كشف شركة سامسونج عملاق صناعة الإلكترونيات الكورية الجنوبية عن خطط لطرح أجهزة لاب توب جديدة.



وذكر موقع "ذا فيرج" المختص بأخبار التقنيات، أن الأجهزة الجديدة من سامسونج باسم "جلاكسي بوك برو"، وجلاكسي بوك برو 360.



حذرت سلطات الطيران المدني في فرنسا، من خطورة وجود الهواتف العاملة بنظام اتصالات الجيل الخامس على الطائرات.



وقالت الهيئة إن هذه النوعية من الهواتف قد تعطّل عمل أجهزة قياس الارتفاع في الطائرات بسبب استخدامها موجات تردد مشابهة. وأوصت الهيئة بإطفاء هذه الأجهزة خلال الرحلات الجوية.



اتهمت عدة جمعيات لحماية المستهلك في أوروبا، تطبيق "تيك توك"، باستغلال حقوق وبيانات المستخدمين الذين غالبًا ما يكونون صغارًا جدًا.