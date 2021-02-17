هادي أسود يطلق "وغنّي" مع روبير الأسعد

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"الخليج 365" من بيروت: طرح الفنان اللبناني هادي أسود عبر قناته الرسميّة على اليوتيوب أغنية "وغنّي" وهي كلمات وألحان وتوزيع المنتج الموسيقي "روبير الأسعد".

وكانت نتيجة تعاونهما أغنية ديو من نمط جديد، عبر كلامها عن الكثير من تمنيات الشباب الذين يعيشون في ظلّ نشرات الأخبار السيئة التي يمر بها لبنان منذ حوالي أكثر من عام.

ونشرت الأغنية رسالة فيها نوع من البساطة والراحة النفسية التي يبحث عنها الجميع كتحدّي في أوقات المحن لكي نبقى أقوى من أي وقت مضى.

ويقول كلامها:

"نفسي أصحى يوم بنهار

ما في نشرة أخبار

شيل الركوة عن النار

وغني

والعالم كلو منهار

مش مستوعب يللي صار

وانا بنسى الإنهيار

وغني

مشتاق أعيش بسلام

بأرض كلا أنعام

وحقق كل الأحلام

وأمشي

إصنع نور من الظلام

وانسى كل الكلام

عيش وما تنسى الإيام

الحلوة

والعب دورك كل يوم

ما بتعرف شو مخبي هموم

بيومك..."