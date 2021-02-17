إرجاء الحفلات الأولى في جولة سيلين ديون الأوروبية مجدداً حتى 2022

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باريس: أرجأت النجمة الكندية سيلين ديون مجدداً الجزء الأول من جولتها الأوروبية المقرر أساسا بين 16 مارس و16 يونيو 2021، إلى العام المقبل في ظل إستمرار القيود جراء جائحة كوفيد-19، على ما أعلن فريق عملها الأربعاء.

وبحسب البرنامج الجديد، أرجئ إنطلاق "Courage World Tour" إلى 25 مايو 2022 في مدينة برمينغهام البريطانية، في ثاني تأجيل لهذه الجولة الأوروبية المقررة أساسا في 2020. وتستمر الحفلات الجديدة حتى 24 سبتمبر 2022.

وقالت سيلين ديون في رسالة مصورة نشرها فريق عملها باللغتين الفرنسية والإنكليزية "كنت آمل حقا رؤيتكم في أوروبا هذا الربيع، لكن للأسف، علينا الانتظار قليلا بعد، الوضع ليس آمنا بما يكفي".

وأضافت "لكننا نعلم أن كل اللقاحات آتية، وهذا أمر رائع. أعدكم بأننا سنعوض الوقت الضائع في 2022، آمل ذلك، أحبكم، وأشعر بالضجر، اهتموا بأنفسكم. إلى اللقاء".

وكانت جولة الفنانة العالمية بدأت في سبتمبر 2019 في كيبيك قبل أن تتوقف في مارس 2020 بسبب انتشار فيروس كورونا.

وتبقى البطاقات المباعة لحفلات 2020 و2021 المؤجلة صالحة للمواعيد الجديدة في 2022، مع إمكان استرداد ثمنها للراغبين بذلك.