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"الخليج 365" من بيروت: من حلم المسرح والتمثيل إلى اكتشاف المواهب الفنية خصوصاً في الغناء، يتحدث سامر اسماعيل وأمل بوشوشة بعفوية ويكشفان أسراراً مهمة عن حياتهما الخاصة والفنية ضمن برنامج "بصراحة مع أمل بوشوشة وسامر اسماعيل" على MBC1.

يتوقف اسماعيل عند حلم التمثيل على خشبة المسرح في مطلع شبابه متطرقاً إلى فترة المراهقة، حيث خاض العمل في مهن عدّة وصولاً إلى اكتشاف عشقه للمسرح والممثلين، وهو المكان الذي سحره وجذبه إليه، ليولد لديه يومها حلم التمثيل، ولا يتأخر إلى أن يتحول إلى واقع. في هذا الوقت، تستعرض أمل بوشوشة مراحل مختلفة مرّت بها من بلدها الجزائر، وانتقالها إلى فرنسا ثم لبنان، وهو ما تطلق عليه "رحلة البحث عن الأمل"، مشيرة إلى أنها اكتشفت بنفسها روح الشابة العصامية التي في داخلها، وكيف وجدت نفسها في برنامج هواة في لبنان، وهي المحطة التي اتضحت صورة مستقبلها الفني وحددت ملامحه.

يفتح النجمان قلبيهما لبعضهما البعض ليتحدثان عن اللقاء الأول مع شريك العمر، من اللحظة الأولى إلى اللحظة التي اعترفا بحبهما ثم دخولهما قفص الزوجية. وينتقلان بعدها إلى الحديث عن تجربة الأبوة والأمومة ومسؤولياتها، معرّجين على أصعب اللحظات التي يعيشانها مع أبنائهما، بحكم الانشغالات الفنية والتصوير لأوقات طويلة. وتتوجّه أمل إلى سامر بسؤال عن أسباب غيابه عن الأعمال العربية المشتركة، وخاصة الجماهيرية منها، وهل يعود ذلك إلى قلة الفرص أم هو خيار شخصي؟ ويسأل سامر عما إذا كان لأمل رغبة في بطولة أعمال درامية وسينمائية جزائرية، وهل تعتبر أن غيابها عن أعمال بلدها تعتبره تقصير من جانبها.

ويتوقف النجمان عند موضوعات أخرى متفرقة كالطموحات المستقبلية، وعن أكثر صفة يحبها كل منهما بشخصيته، وأكثر الصفات التي تزعجه فيها.

يُعرض برنامج "بصراحة مع أمل بوشوشة وسامر اسماعيل" على MBC1، الأحد في تمام الساعة 07:00 مساءً بتوقيت غرينتش، 10:00 ليلاً بتوقيت السعودية.

