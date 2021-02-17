المغني العراقي مصطفى العبد الله في عمل جديد مع المغربي جلال الحمداوي

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"الخليج 365" من بيروت: أصدر المغني العراقي مصطفى العبد الله، أغنية جديدة بعنوان "لا تغيب" من كلمات وألحان وتوزيع المغربي جلال الحمداوي، وإنتاج شركة "نجوم الدار البيضاء، في حين أشرف على تصويرها المخرج ياسر الياسري، وحققت حتى الآن حوالي 4 ملايين مشاهدة.

وكان الفنان العراقي قد احتفل عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بتحقيق مليون مشاهدة لعمله الجديد لا تغيب على اليوتيوب، بعد يوم واحد من طرح الأغنية التي حصدت كذلك المركز الأول على منصة أنغامي، وأصبحت تريند على مستوى الوطن العربي إلى جانب أغنية للمصري عمرو دياب.

يذكر أن الفنان العراقي مصطفى العبد الله قد حقق شهرة عربية من خلال أغنية "تعال" التي جمعته بالمطربين علي جاسم ومحمود التركي وحققت أكثر من 633 مليون مشاهدة على اليوتيوب.

وكان آخر عمل للفنان مصطفى العبد الله أغنية "مفرفش"، التي صاغ كلماتها علي رياض، لحن علي جاسم وتوزيع سرمد عز الدين، وإنتاج شركة الدار البيضاء.