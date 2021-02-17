مغنية فرقة “بلاك بينك” في مرمى الانتقادات.. والسبب معجبوها!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: احتفلت نجمة فرقة «بلاك بينك» المغنية روزي بعيد ميلادها الـ 24 يوم الخميس الماضي، وهي مناسبة تعتبر مهمة لمحبيها وأغدقوا عليها بالهدايا، وهو الأمر الذي أوقعها في مرمى الانتقادات لاحقاً.

وعلى الرغم من مرور بضعة أيام على عيد الميلاد، إلا أن روزي أثارت جدلاً بين العديد من متابعيها على (انستغرام) بسبب هدايا معجبيها.

وبحسب مجلة (أوول كي بوب)، انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي، صور لهدايا المعجبين لروزي، والتي تخطى عددها الـ20 وكانت فاخرة وباهظة للغاية.

وتضمنت الهدايا قطعاً مختلفة من أبرز وأغلى الماركات العالمية من الحقائب والمجوهرات إلى الملابس والإكسسوارات، وتبلغ قيمة معظمها آلاف الدولارات، فعلى سبيل المثال، شملت الهدايا حقيبة من (سان لوران) بقيمة 1290 دولاراً وأخرى من (لويفي) قيمتها 2650 دولاراً، فضلاً عن تصميم آخر من علامة (فيندي) قيمته 2150 دولاراً.

وتلقت روزي أيضاً إكسسوارات فاخرة من معجبيها، بما في ذلك خاتم من علامة (شون لين) قيمته 1933 دولاراً، بجانب قطع أخرى مثل معطف من (لويفي) أيضاً بقيمة 1791 دولاراً، وكروب توب من (بالمان) قيمته 1095 دولاراً.

ولم تقتصر الهدايا الفاخرة على ذلك فقط، فمن بين القطع اللافتة أيضاً، حذاء براق من (جيمي تشو) تبلغ قيمته 4853 دولاراً.

وفي حين أن الأمر قد يبدو مجرد لفتة لطيفة من المعجبين لبعض الأشخاص، إلا أنه كان مختلفاً بالنسبة لآخرين وكان سبباً لتلقي روزي العديد من الانتقادات، إذ قال أحد متابعيها على (انستغرام): «ما هذا الذي يفعلونه، إنه لأمر مثير للشفقة».

وقال آخر: «هؤلاء المعجبون ليسوا بحاجة لشراء هذا النوع من الهدايا لها، فهي تجني الكثير من المال ولديها أكثر مما يكفي لشراء هذه الأشياء بنفسها. هل يشترون لها مثل هذه الأشياء فقط لأنهم معجبوها؟).

كما علق آخر منتقداً روزي: «أعتقد أن المشكلة تكمن في النجوم أنفسهم.. فإذا أوضحت النجمة أنها لا تقبل هدايا من هذا القبيل، لن ينفق المعجبون المال».

من ناحية أخرى، دافع البعض عن روزي، إذ قال أحدهم: «ما المشكلة؟ عادة ما يتم تقديم مثل هذه الهدايا من قِبل المعجبين الأثرياء وليس الذين يحتاجون إلى جني المال وتوفيره»، وقال آخر: «ما المثير للشفقة بشأن ذلك؟ أنتم غيورون ليس إلا». فيما لم تعلق روزي على الأمر حتى الآن.