جيون جونقكوك يتصدر “تويتر” عالميًا لهذا السبب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: تلفت فرقة (بي تي إس) الانتباه دائماً وتتصدر الأخبار معظم الوقت، وهذه المرة نجح أحد نجومها بتصدر (تويتر) على مستوى عالمي.

إذ تصدر نجم الفرقة جيون جونقكوك (23 عاماً) منصة (تويتر) عالمياً الثلاثاء بمفاجأة قوية لعاشقي الفرقة، إذ أُعلن أن (بي تي إس) ستتعاون مع فرقة back number في عمل جديد، في أغنية يابانية.

ولا تقتصر المفاجأة على التعاون بين الفرقتين الشهيرتين، إذ وفقاً لمجلة (أوول كي بوب)، ستكون الأغنية المقرر إصدارها في الثاني من أبريل المقبل من إنتاج جيون جنباً إلى جنب المنتج إيوري شيميزو، بعنوان (فيلم أوت)، وستصدر ضمن فيلم سينمائي.

وسرعان ما تداول متابعو الفرقة الخبر، معربين عن سعادتهم وحماستهم ودعمهم لجيون والفرقة، حتى تصدر النجم الشاب منصة (تويتر) في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك كل من أميركا وبريطانيا.

وجيون الذي يعد أصغر أعضاء فرقته، يتميز بموهبة أخرى في الإنتاج الموسيقي، وسبق أن أنتج عدة أغانٍ لفرقته وعلى مر سنوات عديدة، بما في ذلك أغنية Your Eyes Tell.

وشارك الكثيرون تغريدات بشأن العمل الجديد، وقال أحد المتابعين: «فخور جداً بـJK، ففي أقل من حوالي عامين، أنتج عملين لصالح أفلام يابانية، فهو عمره 23 عاماً فقط..عندما أقول إنه منتج عبقري، فأنا أعني ذلك».

كما قالت أخرى معربة عن حماسها: «سنشهد أغنية يابانية جديدة ومن إنتاج JK !!!».