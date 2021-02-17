صور.. مدحت العدل يحتفل بتوقيع ديوانه الجديد "فوضى المشاعر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:

احتفل الدكتور والسيناريست الكبير مدحت العدل، بتوقيع ديوان كتابه الجديد "فوضى المشاعر".

ونشر "العدل" صورا من الإحتفالية، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "شكرا لكل اللي شرفوني في جولة توقيع ديوان فوضى المشاعر".

"فوضى المشاعر" صدر عن دار نهضة مصر للنشر، والديوان هو التجربة الثالثة لمدحت العدل ويضم 32 قصيدة عامية، ومن قصائد الديوان: "الديكتاتور- فنان - مرة ركبت القطر- شاعر- عسكري مرور- بدأت العمر- استنى يا موت - درويش- عربية عفش - كل واحدة في أوضة -لبنان- لو ناوي تحب حد بجد – نفس - فوضى المشاعر- هي دي مصر".