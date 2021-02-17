فيديو| نجل ليلى مراد: "أنا مابحبش أنور وجدي وأمي كانت بتترعب من المسرح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة ليلى مراد، فقد ولدت في 17 فبراير 1918، وتعتبر أيقونة من أيقونات الغناء في الوطن العربي، وصاحبة الأرقام القياسية في السينما، إذ كانت صاحبة أعلى أجر لم يسبقها إليه أحد، وإيرادات هي الأعلى في عصرها، وَفقًا للناقد الفني طارق الشناوي.

تزوجت الفنانة الراحلة ليلى مراد من الفنان أنور وجدي أثناء مشاركتهما سويًا في فيلم "ليلى بنت الفقراء" الذي تولى إخراجه أنور وجدي واستمر زواجهما قرابة 8 سنوات، ثم انفصلا عن بعضهما.

كانت زيجتها الثانية من وجيه أباظة سرًا بسبب ممانعة عائلته العريقة الزواج منها، وأنجبت منه ابنها الأكبر أشرف أباظة.

زيجتها الثالثة كانت من المخرج الكبير فطين عبد الوهاب الذي أنجبت منه ابنها الفنان زكي فطين عبد الوهاب

وكشف زكي فطين عبد الوهاب، عن كواليس حياة ليلى مراد مع الفنان الراحل أنور وجدي، وقال خلال لقائه مع برنامج "معكم"، تقديم منى الشاذلي، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أنه لم يكن يحب أنور وجدي، بسبب سيطرته على والدته، متابعًا: "أمي اتعذّبت معاه كتير".

وأضاف المخرج أنه في البداية لم يحب أنور وجدي بسبب غيرته كطفل على أمه، لكنه بعدما كبر حَكَت له والدته ما كان يفعله بها، مشيرًا إلى أن ليلى مراد تزوجت أنور وجدي هربًا من سيطرة والدها زكي مراد، لكنها وقعت تحت سيطرة أنور وجدي، وتابع :" أمي كانت بتخاف جدا من المسرح، كانت خجولة جدا".

ورحلت الفنانة الكبيرة ليلى مراد عن عالمنا في 21 نوفمبر عام 1995، عن عمر ناهز 77 عاما.