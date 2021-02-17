خاص.. تفاصيل ظهور محمد منير مع "صاحبة السعادة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

في أول ظهور له بالبرامج التلفزيونية بعد غياب طويل، انتهى الفنان محمد منير، أمس الثلاثاء من تسجيل الحلقة الخاصة به في برنامج "صاحبة السعادة"، مع الفنانة إسعاد يونس.

منير تحدث عن المحطات الفارقة في مشواره الفني، وقدم في الحلقة المقرر عرضها الأسبوع القادم، مجموعة من أشهر أغانيه بمصاحبة فرقته الموسيقية بقيادة الملحن والموزع الموسيقي شريف نور، وتضم حازم عبدالقادر، رضا حنكش، أوسو، أحمد نظمي، هشام عصام، ياسمين الحربي، نور عاشور، أحمد رمزي، محمد زتونة، أحمد أبا اليزيد، سامي يونس، أحمد سعيد، أحمد سالم.

الفنان محمد منير طرح مؤخرا أغاني "باب الجمال" من كلمات الشاعر أحمد حسن راؤول، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع عمرو إسماعيل، و"فينك يا حبيبي" من كلمات وألحان عبدالعزيز زين العابدين وتوزيع وهندسة صوتية أمير محروس، و"أنا رايق" من كلمات نور الدين محمد وألحان أحمد عمار وتوزيع أسامة الهندي

ويستعد الكينج لطرح أغاني "ذوق" كلمات مجدي نجيب وألحان وجيه عزيز ومن توزيع رومان بونكا، و"مسألة السن" من كلمات صلاح فايز وألحان هاني شنودة، وتوزيع رومان بونكا.