نانسي عجرم توجه رسالة للإعلامي عمرو أديب بعد تعرضه لحادث سير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تمنت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم الشفاء العاجل للإعلامي عمرو أديب بعد تعرضه لحادث سير أمس.

كتبت نانسي تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع"تويتر"، :"سلامة قلبك الإعلامي الكبير والصديق عمرو أديب".

كشف مصدر أمني، اليوم الأربعاء، أن الإعلامي عمرو أديب غادر مستشفى دار الفؤاد، بعد خضوعه لإجراء الكشف الطبي وفحوصات لازمة للاطمئنان على حالته الصحية. ذلك بعد تعرضه لحادث تصادم على طريق وصلة دهشور بأكتوبر.

أوضح المصدر أن مقدم برنامج "الحكاية" حالته الصحية مستقرة. وقد تماثل للشفاء، وهو حاليًا في طريقه إلى منزله دون أي مضاعفات