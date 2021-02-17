هاني شاكر يطرح برومو أغنيته "بقالي كتير" على تيك توك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

طرح الفنان هاني شاكر برومو أغنيته الجديدة "بقالي كتير"مع الفنانة اللبنانية كارول سماحة، على تطبيق "تيك توك".

ونشر "شاكر" برومو الأغنية، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، علق :"شاهدوا برومو أغنيتي الجديدة، بقالي كتير، الآن على تيك توك".

احتفل الفنان هاني شاكر، الأحد الماضي الموافق 14 فبراير، بعيد الحب مع جمهوره في دار الأوبرا بحفل أقيم على المسرح الكبير.

وقدم هاني باقة متنوعة من أشهر أغانيه، ومن أغاني زمن الفن الجميل، تضمن البرنامج "حيران، ضحك ولعب وجد وحب، التوبة، بلدي، هو انت لسه بتسأل، يا ريتني".

وغنى أيضا "طاير يا هوا، من قد ايه، جواب، متهدديش، علي الضحكاية".