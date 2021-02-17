طوني عيسى يدخل القفص الذهبي قريباً

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 17 فبراير 2021 07:21 مساءً - منذ 14 دقيقة

فض الممثل طوني عيسى فكرة الهجرة من لبنان بسبب الأوضاع الراهنة، لافتاً إلى أنّه لم يهاجر إلى كندا بسبب المسافة البعيدة والجو البارد جداً، لكنّه لا يمانع السفر إلى دبي كونها قريبة، وذلك في لقاء إذاعي ضمن برنامج “سبوت اون” مع الإعلامي رالف معتوق.

ولكن هل سيدخل طوني عيسى القفص الذهبي قريباً؟ يؤكّد عيسى في حديثه أن خطيبته من الطائفة العلوية ومن عائلة مترابطة، كاشفاً أن زواجهما سيكون كنسياً في فصل الصيف وسوف يسكنان في عمشيت.