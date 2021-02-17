ملحم زين: “ما إلي نفس أغني” و”مسبار الأمل” فخر لكل عربي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: قال الفنان اللبناني ملحم زين إن مشاركته ضيفاً في الحلقة الثالثة من (أمير الشعراء) تأتي تقديراً لدور البرنامج، في نشر وتعميم ثقافة اللغة العربية على الجمهور، وأضاف: «دولة الإمارات تقوم بجهود وإنجازات كبيرة في دعم أصحاب العقول والمواهب العرب، فهي بيئة خصبة للمواهب الحقيقة ومنصة للظهور الإعلامي، و(أمير الشعراء) استطاع طيلة ًسنوات انعقاده، أن يكون نوراً مشعاً في نشر ثقافة الشعر الفصيح في المجتمع العربي وبين أواسط الشباب».

وأبدى ملحم زين فخره بالإنجاز العلمي والتكنولوجي الكبير، الذي استطاعت دولة الإمارات تحقيقه، بوصول «مسبار الأمل» إلى مدار كوكب المريخ، وزاد: «من حق كل عربي أن يفتخر بوصول الإمارات إلى المريخ، والإنجاز التاريخي الذي تحقق هو فخر لكل عربي، ودليل على القيادة الحكيمة التي حبى الله تعالى بها دولة الإمارات، التي تسعى لإسعاد شعبها وشعوب المنطقة العربية والعالم».

وأطل ملحم زين مرتين على الجمهور في الحلقة المباشرة الثالثة من برنامج (أمير الشعراء) بموسمه التاسع، الذي تنظمه وتنتجه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، في إطار استراتيجيتها الثقافية الهادفة لصون التراث وتعزيز الاهتمام بالأدب والشعر العربي، حيث قدم أولاً قصيدة باللغة العربية الفصحى (العدل يا حبيبتي من كلمات أسعد الغريري وألحان كاظم الساهر وتوزيع موسيقي ميشال فاضل) وفي إطلالته الثانية قدم أغنيته الشهيرة (ضلي اضحكي من كلمات فادي مرجان وألحان علي حسون وتوزيع موسيقي عمر صباغ)، والأغنيتان صدرتا في ألبوم (الجرح الي بعدو) الذي قدمه المطرب اللبناني عام 2017.

وفي تصريحات صحفية، أكد ملحم زين أن وجوده في أبوظبي خلال الفترة الماضية متعلق بارتباطات عائلية، ولا صحة لما أشيع عن تركه بلده لبنان، وأضاف: «كثيرون يحاولون الاصطياد بالمياه العكرة، أنا لبناني أباً عن جد، وإذا لم أقف مع بلدي بهذه الظروف العصيبة الاقتصادية والصحية والاجتماعية التي يمر بها، فمتى يمكن أن أقف؟». وعن تحضيراته الفنية المقبلة، بين: «بصراحة، ما إلي نفس أغني.. أعيش استراحة محارب هذه الفترة، الظروف المحيطة بنا من كل الجوانب مخيفة ومتعبة، والفن يحتاج للهدوء والتركيز حتى يستطيع المرء أن يقدم إبداعاً يقنعه ويصدقه حتى يقنع الناس به ويعجبهم». وشدد ملحم على ضرورة أن يراعي الناس إجراءات التباعد الاجتماعي وأن يلتزموا بالإجراءات الصحية وأن يتناولوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا، مضيفاً: «إذا انتبهنا جميعاً لصحتنا والتزمنا بالإجراءات الوقائية وتناولنا اللقاح، سنستطيع معاً تجاوز هذا الوباء، ونعود للحياة مرة أخرى».

يذكر أن على أجندة ملحم زين الفنية، جولة غنائية في جمهورية الدومنيكان مقرر إقامتها في شهر مايو المقبل، ورحلة (كروز) إلى مدينة أنطاليا التركية في شهر يونيو المقبل، بمشاركة مجموعة من نجوم الغناء العربي، لكن إقامتهما مرهون بتطور الوضع الصحي خلال الشهور القليلة المقبلة.